Земля за парканом — кому належить та як визначити реальні межі своєї ділянки

Ділянка, відгороджена парканом. Фото: Pexels

Якщо ви маєте приватний будинок або земельну ділянку, важливо знати, яку частину території біля паркану ви дійсно можете вважати своєю. Це питання часто виникає в містах, де будинки стоять близько один до одного, а кордони між ділянками проходять буквально вздовж парканів.

Про те, скільки метрів від паркану перебуває у власності жителів приватних будинків, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто володіє землею біля паркану

Чітке розуміння меж вашої землі має юридичне значення — це впливає на те, чи можете ви будувати щось на цій території або іншим чином її використовувати.

Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України, межі вашої земельної ділянки визначаються документально і мають бути погоджені із розташуванням будівель. Важливо враховувати й місцеві будівельні норми — вони можуть встановлювати мінімальні відстані від будівель до паркану.

Окрім того, власник має право не лише на саму ділянку, а й на простір над нею та під нею — у межах, визначених законом. Однак реальні межі можуть залежати від умов договору купівлі-продажу, типу забудови та інших факторів.

Як дізнатися точні межі вашої ділянки

Для цього потрібні офіційні документи:

Кадастровий план або витяг з реєстру — у ньому вказані координати вашої ділянки. Договір купівлі-продажу — межі часто вказуються прямо у ньому. Проєкт землеустрою — містить детальний план із межами ділянок. Акт на право власності, документи на спадщину, судові рішення — теж можуть підтверджувати межі. Договір оренди — якщо ви не власник, але користуєтесь землею.

Іноді потрібно залучати геодезистів для проведення топографічної зйомки або інших технічних вимірювань. Це дає точні дані про межі відповідно до чинного законодавства.

Що робити у разі спору із сусідами

Якщо виникає конфлікт щодо меж, його можна вирішити через суд. Для цього знадобляться всі документи, що підтверджують ваше право власності, а також фахова юридична підтримка.

Раніше ми писали, що на прибудинкових територіях багатоповерхівок нерідко можна побачити фруктові дерева. Часто самі мешканці не знають, хто їх колись висадив, тому виникає цілком логічне запитання — хто має право на врожай, що дозріває поруч із будинком.

Також ми розповідали, що паркан біля приватного будинку виконує не лише функцію захисту. Він також позначає межі земельної ділянки. Проте встановлення огорожі іноді призводить до суперечок між сусідами.