Земля за забором — кому принадлежит и как определить реальные границы своего участка

Участок отгорожен забором. Фото: Pexels

Если у вас частный дом или земельный участок, важно знать, какую часть территории возле забора вы действительно можете считать своей. Этот вопрос часто возникает в городах, где дома стоят близко друг к другу, а границы между участками проходят буквально вдоль заборов.

О том, сколько метров от забора находится в собственности жителей частных домов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто владеет землей возле забора

Четкое понимание границ вашей земли имеет юридическое значение — это влияет на то, можете ли вы строить что-то на этой территории или иным образом ее использовать.

Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, границы вашего земельного участка определяются документально и должны быть согласованы с расположением зданий. Важно учитывать и местные строительные нормы — они могут устанавливать минимальные расстояния от зданий до забора.

Кроме того, владелец имеет право не только на сам участок, но и на пространство над ним и под ним — в пределах, определенных законом. Однако реальные границы могут зависеть от условий договора купли-продажи, типа застройки и других факторов.

Как узнать точные границы вашего участка

Для этого нужны официальные документы:

Кадастровый план или выписка из реестра — в нем указаны координаты вашего участка. Договор купли-продажи — границы часто указываются прямо в нем. Проект землеустройства — содержит детальный план с границами участков. Акт на право собственности, документы на наследство, судебные решения — тоже могут подтверждать границы. Договор аренды — если вы не владелец, но пользуетесь землей.

Иногда нужно привлекать геодезистов для проведения топографической съемки или других технических измерений. Это дает точные данные о границах в соответствии с действующим законодательством.

Что делать в случае спора с соседями

Если возникает конфликт относительно границ, его можно решить через суд. Для этого понадобятся все документы, подтверждающие ваше право собственности, а также профессиональная юридическая поддержка.

Ранее мы писали, что на придомовых территориях многоэтажек нередко можно увидеть фруктовые деревья. Часто сами жильцы не знают, кто их когда-то высадил, поэтому возникает вполне логичный вопрос — кто имеет право на урожай, созревающий рядом с домом.

Также мы рассказывали, что забор возле частного дома выполняет не только функцию защиты. Он также обозначает границы земельного участка. Однако установка ограждения иногда приводит к спорам между соседями.