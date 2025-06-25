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Главная Экономика Границы участка — кто владеет землей возле забора

Границы участка — кто владеет землей возле забора

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 15:15
Земля за забором — кому принадлежит и как определить реальные границы своего участка
Участок отгорожен забором. Фото: Pexels
Ключові моменти Кто владеет землей возле забора Как узнать точные границы вашего участка Что делать в случае спора с соседями

Если у вас частный дом или земельный участок, важно знать, какую часть территории возле забора вы действительно можете считать своей. Этот вопрос часто возникает в городах, где дома стоят близко друг к другу, а границы между участками проходят буквально вдоль заборов.

О том, сколько метров от забора находится в собственности жителей частных домов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто владеет землей возле забора

Четкое понимание границ вашей земли имеет юридическое значение — это влияет на то, можете ли вы строить что-то на этой территории или иным образом ее использовать.

Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, границы вашего земельного участка определяются документально и должны быть согласованы с расположением зданий. Важно учитывать и местные строительные нормы — они могут устанавливать минимальные расстояния от зданий до забора.

Кроме того, владелец имеет право не только на сам участок, но и на пространство над ним и под ним — в пределах, определенных законом. Однако реальные границы могут зависеть от условий договора купли-продажи, типа застройки и других факторов.

Как узнать точные границы вашего участка

Для этого нужны официальные документы:

  1. Кадастровый план или выписка из реестра — в нем указаны координаты вашего участка.
  2. Договор купли-продажи — границы часто указываются прямо в нем.
  3. Проект землеустройства — содержит детальный план с границами участков.
  4. Акт на право собственности, документы на наследство, судебные решения — тоже могут подтверждать границы.
  5. Договор аренды — если вы не владелец, но пользуетесь землей.

Иногда нужно привлекать геодезистов для проведения топографической съемки или других технических измерений. Это дает точные данные о границах в соответствии с действующим законодательством.

Что делать в случае спора с соседями

Если возникает конфликт относительно границ, его можно решить через суд. Для этого понадобятся все документы, подтверждающие ваше право собственности, а также профессиональная юридическая поддержка.

Ранее мы писали, что на придомовых территориях многоэтажек нередко можно увидеть фруктовые деревья. Часто сами жильцы не знают, кто их когда-то высадил, поэтому возникает вполне логичный вопрос — кто имеет право на урожай, созревающий рядом с домом.

Также мы рассказывали, что забор возле частного дома выполняет не только функцию защиты. Он также обозначает границы земельного участка. Однако установка ограждения иногда приводит к спорам между соседями.

земля недвижимость строительство имущество соседство
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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