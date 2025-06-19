Рослини на ділянці — на якій відстані від паркану сусід може саджати дерева

Дерево біля паркану. Фото: УНІАН

При посадці дерев або кущів на своїй земельній ділянці важливо дотримуватись норм, які визначають мінімальну відстань від рослин до паркану сусіда. Якщо проігнорувати ці правила, згодом можуть виникнути непорозуміння з власниками прилеглих ділянок.

Про те, на якій відстані від сусідського паркану можна садити дерева, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Якою має бути відстань між деревом і парканом сусіда

Згідно з будівельними нормами, які діють з 1 жовтня 2019 року, кущі треба садити не ближче ніж 1 метр від межі сусідньої ділянки. Для дерев ця відстань має бути більшою — від 4 до 6 метрів, залежно від розміру крони. Відстань не може бути меншою за половину діаметра крони дерева.

Наприклад, якщо крона дерева має діаметр 9 метрів, дерево треба садити щонайменше за 4,5 метра від межі сусіда, щоб гілки не заступали на чужу ділянку. Ці правила переважно стосуються нових ділянок і не зобов’язують видаляти вже висаджені дерева чи кущі.

Які норми діють в інших країнах

У світі норми відрізняються. У Європі, наприклад у Німеччині та Франції, теж є чіткі правила щодо відстані дерев від сусідніх ділянок. У Франції відстань залежить від розміру дерева і може бути від 1-2 метрів для маленьких дерев до 5-10 метрів — для великих.

У США правила різняться по штатах, але зазвичай мінімальна відстань — від 2 до 5 метрів, а у містах встановлюють обмеження на висоту дерев. В Японії окрім законів звертають увагу і на традиції та естетику, тому відстані між деревами часто визначають культурні норми.

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Також ми розповідали, що дерева часто зустрічаються у наших дворах, на вулицях і у парках. Проте іноді вони проростають самосівом у несподіваних місцях, наприклад, безпосередньо біля вашого паркану.