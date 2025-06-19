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Головна Економіка Відстань від дерев до ділянки сусіда — скільки має бути метрів

Відстань від дерев до ділянки сусіда — скільки має бути метрів

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Дата публікації: 19 червня 2025 19:10
Рослини на ділянці — на якій відстані від паркану сусід може саджати дерева
Дерево біля паркану. Фото: УНІАН
Ключові моменти Якою має бути відстань між деревом і парканом сусіда Які норми діють в інших країнах

При посадці дерев або кущів на своїй земельній ділянці важливо дотримуватись норм, які визначають мінімальну відстань від рослин до паркану сусіда. Якщо проігнорувати ці правила, згодом можуть виникнути непорозуміння з власниками прилеглих ділянок.

Про те, на якій відстані від сусідського паркану можна садити дерева, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Якою має бути відстань між деревом і парканом сусіда

Згідно з будівельними нормами, які діють з 1 жовтня 2019 року, кущі треба садити не ближче ніж 1 метр від межі сусідньої ділянки. Для дерев ця відстань має бути більшою — від 4 до 6 метрів, залежно від розміру крони. Відстань не може бути меншою за половину діаметра крони дерева.

Наприклад, якщо крона дерева має діаметр 9 метрів, дерево треба садити щонайменше за 4,5 метра від межі сусіда, щоб гілки не заступали на чужу ділянку. Ці правила переважно стосуються нових ділянок і не зобов’язують видаляти вже висаджені дерева чи кущі.

Які норми діють в інших країнах

У світі норми відрізняються. У Європі, наприклад у Німеччині та Франції, теж є чіткі правила щодо відстані дерев від сусідніх ділянок. У Франції відстань залежить від розміру дерева і може бути від 1-2 метрів для маленьких дерев до 5-10 метрів — для великих.

У США правила різняться по штатах, але зазвичай мінімальна відстань — від 2 до 5 метрів, а у містах встановлюють обмеження на висоту дерев. В Японії окрім законів звертають увагу і на традиції та естетику, тому відстані між деревами часто визначають культурні норми.

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земля правила дерева рослини сусідство
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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