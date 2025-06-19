Растения на участке — на каком расстоянии от забора сосед может сажать деревья

Дерево возле забора. Фото: УНИАН

При посадке деревьев или кустов на своем земельном участке важно соблюдать нормы, которые определяют минимальное расстояние от растений до забора соседа. Если проигнорировать эти правила, впоследствии могут возникнуть недоразумения с владельцами прилегающих участков.

О том, на каком расстоянии от соседского забора можно сажать деревья, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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Каким должно быть расстояние между деревом и забором соседа

Согласно строительным нормам, которые действуют с 1 октября 2019 года, кусты надо сажать не ближе чем 1 метр от границы соседнего участка. Для деревьев это расстояние должно быть больше — от 4 до 6 метров, в зависимости от размера кроны. Расстояние не может быть меньше половины диаметра кроны дерева.

Например, если крона дерева имеет диаметр 9 метров, дерево надо сажать минимум за 4,5 метра от границы соседа, чтобы ветви не заступали на чужой участок. Эти правила преимущественно касаются новых участков и не обязывают удалять уже высаженные деревья или кусты.

Какие нормы действуют в других странах

В мире нормы отличаются. В Европе, например в Германии и Франции, тоже есть четкие правила по расстоянию деревьев от соседних участков. Во Франции расстояние зависит от размера дерева и может быть от 1-2 метров для маленьких деревьев до 5-10 метров — для больших.

В США правила различаются по штатам, но обычно минимальное расстояние — от 2 до 5 метров, а в городах устанавливают ограничения на высоту деревьев. В Японии кроме законов обращают внимание и на традиции и эстетику, поэтому расстояния между деревьями часто определяют культурные нормы.

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