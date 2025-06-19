Растения на участке — на каком расстоянии от забора сосед может сажать деревья

Расстояние от деревьев до участка соседа — что нужно знать
При посадке деревьев или кустов на своем земельном участке важно соблюдать нормы, которые определяют минимальное расстояние от растений до забора соседа. Если проигнорировать эти правила, впоследствии могут возникнуть недоразумения с владельцами прилегающих участков.
О том, на каком расстоянии от соседского забора можно сажать деревья, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.
Каким должно быть расстояние между деревом и забором соседа
Согласно строительным нормам, которые действуют с 1 октября 2019 года, кусты надо сажать не ближе чем 1 метр от границы соседнего участка. Для деревьев это расстояние должно быть больше — от 4 до 6 метров, в зависимости от размера кроны. Расстояние не может быть меньше половины диаметра кроны дерева.
Например, если крона дерева имеет диаметр 9 метров, дерево надо сажать минимум за 4,5 метра от границы соседа, чтобы ветви не заступали на чужой участок. Эти правила преимущественно касаются новых участков и не обязывают удалять уже высаженные деревья или кусты.
Какие нормы действуют в других странах
В мире нормы отличаются. В Европе, например в Германии и Франции, тоже есть четкие правила по расстоянию деревьев от соседних участков. Во Франции расстояние зависит от размера дерева и может быть от 1-2 метров для маленьких деревьев до 5-10 метров — для больших.
В США правила различаются по штатам, но обычно минимальное расстояние — от 2 до 5 метров, а в городах устанавливают ограничения на высоту деревьев. В Японии кроме законов обращают внимание и на традиции и эстетику, поэтому расстояния между деревьями часто определяют культурные нормы.
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