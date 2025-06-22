Дерева у дворі багатоповерхівки — хто власник та чи можуть мешканці зривати плоди

Дерева у дворі біля дому — чи можуть мешканці обривати плоди
Досить часто у дворах багатоквартирних будинків ростуть плодові дерева. Багато мешканців навіть не знають, хто їх посадив, а тому може виникнути питання, кому ж належать фрукти та ягоди, які ростуть під вікном.
Про те, кому належать плоди дерев, що ростуть у вашому дворі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто є власником дерев і плодів
Згідно з чинним законодавством, власник землі автоматично є і власником дерев, що ростуть на цій ділянці, а також врожаю з них. Земельний кодекс України та Цивільний кодекси України визначають, що багаторічні насадження (дерева, кущі) — це частина земельної ділянки. Якщо земля ваша — ваші й дерева з плодами.
У більшості випадків земля біля багатоповерхівок юридично належить громаді або державі, а не самим мешканцям. Її рідко передають у власність ОСББ чи співвласникам квартир, а тому вона часто не має чітко оформленого статусу.
Хоча закон дозволяє передати таку землю мешканцям безплатно, механізму реалізації цього права досі немає — Кабмін не затвердив відповідну процедуру.
Хто має доглядати за деревами у дворі
Якщо земля належить громаді, то й дерева — її власність. Відповідно, місцева влада ухвалює рішення про:
- обрізку гілок;
- вирубку дерев;
- пересадку зелених насаджень.
Якщо ділянка передана в користування ОСББ чи управляючій компанії, вони можуть доглядати за зеленими насадженнями. Але навіть у такому разі знищувати дерева без дозволу не можна.
Виходить, що дерева під вікнами — не "нічийні". Вони належать тому, хто володіє чи користується землею. У більшості випадків — це територіальна громада. Мешканці можуть ласувати плодами, але не мають права самостійно вирішувати долю дерев — усе має погоджуватися з місцевою адміністрацією.
Раніше ми писали, що під час висаджування дерев чи кущів на своїй ділянці слід дотримуватись встановлених відстаней до паркану — це допоможе уникнути конфліктів із сусідами.
Також ми розповідали, що трапляються випадки, коли мешканці, що живуть біля водойм, ставлять паркани та перекривають доступ до берега, що викликає обурення інших жителів громади.
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