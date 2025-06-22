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Головна Економіка Дерева у дворі біля дому — чи можуть мешканці обривати плоди

Дерева у дворі біля дому — чи можуть мешканці обривати плоди

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Дата публікації: 22 червня 2025 11:27
Дерева у дворі багатоповерхівки — хто власник та чи можуть мешканці зривати плоди
Гілка абрикоса на фоні багатоповерхівки. Фото: УНІАН
Ключові моменти Хто є власником дерев і плодів Хто має доглядати за деревами у дворі

Досить часто у дворах багатоквартирних будинків ростуть плодові дерева. Багато мешканців навіть не знають, хто їх посадив, а тому може виникнути питання, кому ж належать фрукти та ягоди, які ростуть під вікном.

Про те, кому належать плоди дерев, що ростуть у вашому дворі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто є власником дерев і плодів

Згідно з чинним законодавством, власник землі автоматично є і власником дерев, що ростуть на цій ділянці, а також врожаю з них. Земельний кодекс України та Цивільний кодекси України визначають, що багаторічні насадження (дерева, кущі) — це частина земельної ділянки. Якщо земля ваша — ваші й дерева з плодами.

У більшості випадків земля біля багатоповерхівок юридично належить громаді або державі, а не самим мешканцям. Її рідко передають у власність ОСББ чи співвласникам квартир, а тому вона часто не має чітко оформленого статусу.

Хоча закон дозволяє передати таку землю мешканцям безплатно, механізму реалізації цього права досі немає — Кабмін не затвердив відповідну процедуру.

Хто має доглядати за деревами у дворі

Якщо земля належить громаді, то й дерева — її власність. Відповідно, місцева влада ухвалює рішення про:

  • обрізку гілок;
  • вирубку дерев;
  • пересадку зелених насаджень.

Якщо ділянка передана в користування ОСББ чи управляючій компанії, вони можуть доглядати за зеленими насадженнями. Але навіть у такому разі знищувати дерева без дозволу не можна.

Виходить, що дерева під вікнами — не "нічийні". Вони належать тому, хто володіє чи користується землею. У більшості випадків — це територіальна громада. Мешканці можуть ласувати плодами, але не мають права самостійно вирішувати долю дерев — усе має погоджуватися з місцевою адміністрацією.

Раніше ми писали, що під час висаджування дерев чи кущів на своїй ділянці слід дотримуватись встановлених відстаней до паркану — це допоможе уникнути конфліктів із сусідами.

Також ми розповідали, що трапляються випадки, коли мешканці, що живуть біля водойм, ставлять паркани та перекривають доступ до берега, що викликає обурення інших жителів громади.

закон нерухомість дерева багатоповерхівка плоди
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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