Дерева у дворі багатоповерхівки — хто власник та чи можуть мешканці зривати плоди

Гілка абрикоса на фоні багатоповерхівки. Фото: УНІАН

Досить часто у дворах багатоквартирних будинків ростуть плодові дерева. Багато мешканців навіть не знають, хто їх посадив, а тому може виникнути питання, кому ж належать фрукти та ягоди, які ростуть під вікном.

Про те, кому належать плоди дерев, що ростуть у вашому дворі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто є власником дерев і плодів

Згідно з чинним законодавством, власник землі автоматично є і власником дерев, що ростуть на цій ділянці, а також врожаю з них. Земельний кодекс України та Цивільний кодекси України визначають, що багаторічні насадження (дерева, кущі) — це частина земельної ділянки. Якщо земля ваша — ваші й дерева з плодами.

У більшості випадків земля біля багатоповерхівок юридично належить громаді або державі, а не самим мешканцям. Її рідко передають у власність ОСББ чи співвласникам квартир, а тому вона часто не має чітко оформленого статусу.

Хоча закон дозволяє передати таку землю мешканцям безплатно, механізму реалізації цього права досі немає — Кабмін не затвердив відповідну процедуру.

Хто має доглядати за деревами у дворі

Якщо земля належить громаді, то й дерева — її власність. Відповідно, місцева влада ухвалює рішення про:

обрізку гілок;

вирубку дерев;

пересадку зелених насаджень.

Якщо ділянка передана в користування ОСББ чи управляючій компанії, вони можуть доглядати за зеленими насадженнями. Але навіть у такому разі знищувати дерева без дозволу не можна.

Виходить, що дерева під вікнами — не "нічийні". Вони належать тому, хто володіє чи користується землею. У більшості випадків — це територіальна громада. Мешканці можуть ласувати плодами, але не мають права самостійно вирішувати долю дерев — усе має погоджуватися з місцевою адміністрацією.

Раніше ми писали, що під час висаджування дерев чи кущів на своїй ділянці слід дотримуватись встановлених відстаней до паркану — це допоможе уникнути конфліктів із сусідами.

Також ми розповідали, що трапляються випадки, коли мешканці, що живуть біля водойм, ставлять паркани та перекривають доступ до берега, що викликає обурення інших жителів громади.