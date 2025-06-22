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Главная Экономика Деревья во дворе возле дома — могут ли жильцы обрывать плоды

Деревья во дворе возле дома — могут ли жильцы обрывать плоды

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 11:27
Деревья во дворе многоэтажки — кто владелец и могут ли жители срывать плоды
Ветка абрикоса на фоне многоэтажки. Фото: УНИАН
Ключові моменти Кто является владельцем деревьев и плодов Кто должен ухаживать за деревьями во дворе

Довольно часто во дворах многоквартирных домов растут плодовые деревья. Многие жители даже не знают, кто их посадил, а поэтому может возникнуть вопрос, кому же принадлежат фрукты и ягоды, которые растут под окном.

О том, кому принадлежат плоды деревьев, растущих в вашем дворе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто является владельцем деревьев и плодов

Согласно действующему законодательству, собственник земли автоматически является и владельцем деревьев, растущих на этом участке, а также урожая с них. Земельный кодекс Украины и Гражданский кодексы Украины определяют, что многолетние насаждения (деревья, кусты) — это часть земельного участка. Если земля ваша — ваши и деревья с плодами.

В большинстве случаев земля возле многоэтажек юридически принадлежит громаде или государству, а не самим жильцам. Ее редко передают в собственность ОСМД или совладельцам квартир, а поэтому она часто не имеет четко оформленного статуса.

Хотя закон позволяет передать такую землю жильцам бесплатно, механизма реализации этого права до сих пор нет — Кабмин не утвердил соответствующую процедуру.

Кто должен ухаживать за деревьями во дворе

Если земля принадлежит громаде, то и деревья — ее собственность. Соответственно, местные власти принимают решение о:

  • обрезке веток;
  • вырубке деревьев;
  • пересадке зеленых насаждений.

Если участок передан в пользование ОСМД или управляющей компании, они могут ухаживать за зелеными насаждениями. Но даже в таком случае уничтожать деревья без разрешения нельзя.

Получается, что деревья под окнами — не "ничейные". Они принадлежат тому, кто владеет или пользуется землей. В большинстве случаев — это территориальная громада. Жители могут лакомиться плодами, но не имеют права самостоятельно решать судьбу деревьев — все должно согласовываться с местной администрацией.

Ранее мы писали, что во время высадки деревьев или кустов на своем участке следует придерживаться установленных расстояний до забора — это поможет избежать конфликтов с соседями.

Также мы рассказывали, что бывают случаи, когда жители, живущие у водоемов, ставят заборы и перекрывают доступ к берегу, что вызывает возмущение других жителей громады.

закон недвижимость деревья многоэтажка плоды
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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