Суперечки з сусідом — хто має ставити паркан між ділянками

Будинок з парканом. Фото: Pexels

У приватному секторі паркан — це не лише про безпеку та приватність. Він ще й чітко окреслює межі ділянки. Але встановлення огорожі іноді стає причиною конфліктів між сусідами. Тож варто розібратись, хто має ставити паркан і яких правил при цьому слід дотримуватися.

Про те, хто повинен ставити паркан між сусідами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Якої висоти має бути паркан між сусідами

Згідно з постановою Кабміну №406, для встановлення паркану без фундаменту дозвіл отримувати не потрібно. Якщо паркан стоїть на вашій землі — погоджувати його з сусідами не обов’язково.

Однак існують технічні норми, яких слід дотримуватися. Наприклад:

між сусідніми ділянками висота огорожі не має перевищувати 2 метри;

з боку вулиці — не більше 2,5 метра.

Це необхідно для того, щоб не погіршувати освітлення чи провітрювання на сусідніх ділянках.

Хто має ставити паркан між сусідами

Згідно з будівельними нормами, паркан має бути встановлений строго в межах вашої ділянки й не виходити за так звану "червону лінію" вулиці.

Також закон зобов’язує власників землі користуватись нею так, щоб не створювати незручностей для інших. Тобто не можна ставити огорожу, яка затінює сусідську ділянку, заважає руху повітря або створює інші проблеми.

Зазвичай обидва власники сусідніх ділянок зацікавлені в установці паркану — це не лише допоможе окреслити "межі володінь" кожного з них, а й запобігатиме небажаному втручанню у їх приватне життя. Тож доволі часто, з метою заощадити, люди домовляються між собою розділити навпіл витрати на монтаж огорожі.

Однак, якщо ваш сусід встановив паркан із порушенням норм або це заважає вам, ви маєте право звернутися до суду. Закон на вашому боці, якщо є порушення меж, правил благоустрою чи ваших прав як власника.

Раніше ми писали, що у дворах багатоповерхівок нерідко можна побачити фруктові дерева. Часто мешканцям навіть невідомо, хто їх колись висадив, через що виникає цілком логічне запитання — хто має право на врожай із цих дерев.

Також ми розповідали, що інколи власники будинків біля водойм зводять огорожі, перекриваючи доступ до берега. Таке облаштування особистих пірсів нерідко спричиняє обурення серед інших жителів.