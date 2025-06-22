Споры с соседом — кто должен ставить забор между участками

Дом с забором. Фото: Pexels

В частном секторе забор — это не только о безопасности и приватности. Он еще и четко очерчивает границы участка. Но установка ограждения иногда становится причиной конфликтов между соседями. Поэтому стоит разобраться, кто должен ставить забор и каких правил при этом следует придерживаться.

О том, кто должен ставить забор между соседями, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно постановлению Кабмина №406, для установки забора без фундамента разрешение получать не нужно. Если забор стоит на вашей земле — согласовывать его с соседями не обязательно.

Однако существуют технические нормы, которые следует соблюдать. Например:

между соседними участками высота ограждения не должна превышать 2 метра;

со стороны улицы — не более 2,5 метра.

Это необходимо для того, чтобы не ухудшать освещение или проветривание на соседних участках.

Кто должен ставить забор между соседями

Согласно строительным нормам, забор должен быть установлен строго в пределах вашего участка и не выходить за так называемую "красную линию" улицы.

Также закон обязывает владельцев земли пользоваться ею так, чтобы не создавать неудобств для других. То есть нельзя ставить забор, который затеняет соседский участок, мешает движению воздуха или создает другие проблемы.

Обычно оба владельца соседних участков заинтересованы в установке забора — это не только поможет определить "границы владений" каждого из них, но и предотвратит нежелательное вмешательство в их частную жизнь. Поэтому довольно часто, с целью сэкономить, люди договариваются между собой разделить пополам расходы на монтаж ограждения.

Однако, если ваш сосед установил забор с нарушением норм или это мешает вам, вы имеете право обратиться в суд. Закон на вашей стороне, если есть нарушение границ, правил благоустройства или ваших прав как собственника.

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