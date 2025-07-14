Дохід з ділянки — чи можна здавати город в оренду у 2025 році

Трактор на городі. Фото: УНІАН

Багато українців, які проживають в селах чи приватних будинках, мають біля помешкання земельні ділянки, які часто використовуються для вирощування овочів та фруктів. Однак така потреба є не у всіх. В такому разі виникає питання, чи можна здати свій город в оренду іншій людині.

Про те, чи можна здати в оренду город та як це зробити у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи можна здавати город в оренду

Оренда земельної ділянки в Україні регулюється Земельним кодексом та Законом "Про оренду землі". Тож важливо знати, хто має право здавати землю в оренду та які умови потрібно врахувати при укладанні договору.

Відповідно до статті 4 Закону "Про оренду землі", здати ділянку в оренду можуть:

органи державної влади;

особи, які управляють спадщиною;

органи місцевого самоврядування;

фізичні та юридичні особи — власники ділянок.

Згідно з 8 статтею цього ж закону, орендар, за умовами договору або за письмовою згодою орендодавця, може передати ділянку або її частину в суборенду. Але важливо пам’ятати, що цільове призначення землі при цьому не повинно змінюватися.

Як укладається договір оренди землі

Стаття 124 Земельного кодексу України визначає, що порядок укладання договору залежить від того, кому належить земля:

Якщо мова йде про державну або комунальну власність, потрібно рішення відповідного органу або договір купівлі-продажу права оренди. У випадку приватної власності — договір укладається напряму між власником ділянки та орендарем.

Договір оренди обов’язково укладається у письмовій формі. За бажанням однієї зі сторін його можна нотаріально посвідчити. Типову форму договору затверджено постановою Кабінету Міністрів №220 від 3 березня 2004 року.

У документі обов’язково мають бути вказані такі умови: строк дії оренди, опис самої ділянки (кадастровий номер, площа, місцеперебування), розмір і порядок внесення орендної плати, строки розрахунків, можливість зміни суми та відповідальність за несвоєчасну оплату. За згодою сторін до договору можна додати й інші положення.

Раніше ми писали, що в Україні власники землі нерідко засаджують свої ділянки плодовими деревами, виноградниками та іншими багаторічними культурами. Однак перед тим, як розпочати такі роботи, варто з’ясувати, чи не суперечить це чинному законодавству.

Також ми розповідали, що багато людей прагнуть урізноманітнити вигляд своєї земельної ділянки. Одним із популярних рішень є створення штучного ставка для декоративних цілей або навіть для розведення риби.