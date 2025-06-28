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Головна Економіка Обмеження на сільгоспземлях — чи можуть на них бути сади

Обмеження на сільгоспземлях — чи можуть на них бути сади

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:10
Сільськогосподарські землі — що можна вирощувати та чи можуть на них рости сади
Яблуневий сад. Фото: Pexels
Ключові моменти Що можна вирощувати на землях сільськогосподарського призначення Кому належать багаторічні насадження

В Україні фермери часто висаджують на аграрних землях сади, виноградники та інші багаторічні рослини. Але перш ніж це робити, слід розібратись, чи дозволено це за законом.

Про те, чи можна організовувати сади на землях сільськогосподарського призначення, зазначається в Земельному кодексі України

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Що можна вирощувати на землях сільськогосподарського призначення

Аграрні землі за своїм функціональним призначенням повинні використовуватись для виробництва сільгосппродукції, частиною якого є й промислове садівництво, а також вирощування багаторічних рослин.

Згідно зі статтею 22 Земельного кодексу України, сільськогосподарські землі можна використовувати не лише для посіву зернових, а й для вирощування багаторічних культур — зокрема, садів, ягідників, плодових плантацій і розсадників. Це цілком законно. До сільськогосподарських земель входять:

  • рілля, сади, виноградники, сіножаті, пасовища;
  • господарські дороги, лісосмуги, землі під інфраструктурою агроринку та інші.

Кому належать багаторічні насадження

Важливо знати, що багаторічні насадження — це вид сільськогосподарських угідь, а тому вони розглядаються як частина земельної ділянки. За законом, власник землі автоматично володіє і насадженнями на ній.

Цей принцип закріплений у рішенні Верховного Суду України у справі № 6-14цс15 від 25 лютого 2015 року, де наголошується, що сади, виноградники та інші подібні культури не можуть бути окремим об'єктом права власності без землі, де вони ростуть.

Отже, вирощувати сади та виноградники на сільгоспземлях — дозволено. Але варто пам’ятати, що вони є невіддільною частиною земельної ділянки.

Раніше ми писали, що в приватному секторі паркан — це не лише захист, а й спосіб визначити межі ділянки. Проте його встановлення нерідко спричиняє суперечки з сусідами. 

Також ми розповідали, що в мешканців приватних секторів у містах, де межі ділянок часто проходять впритул до паркану часто постає питання, де саме завершується ваша власність.

земля сільське господарство дерева сад власність
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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