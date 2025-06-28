Сельскохозяйственные земли — что можно выращивать и могут ли на них расти сады

Яблоневый сад. Фото: Pexels

В Украине фермеры часто высаживают на аграрных землях сады, виноградники и другие многолетние растения. Но прежде чем это делать, следует разобраться, разрешено ли это по закону.

О том, можно ли организовывать сады на землях сельскохозяйственного назначения, отмечается в Земельном кодексе Украины.

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Что можно выращивать на землях сельскохозяйственного назначения

Аграрные земли по своему функциональному назначению должны использоваться для производства сельхозпродукции, частью которого является и промышленное садоводство, а также выращивание многолетних растений.

Согласно статье 22 Земельного кодекса Украины, сельскохозяйственные земли можно использовать не только для посева зерновых, но и для выращивания многолетних культур — в частности, садов, ягодников, плодовых плантаций и питомников. Это вполне законно. В сельскохозяйственные земли входят:

пашня, сады, виноградники, сенокосы, пастбища;

хозяйственные дороги, лесополосы, земли под инфраструктурой агрорынка и другие.

Кому принадлежат многолетние насаждения

Важно знать, что многолетние насаждения — это вид сельскохозяйственных угодий, а потому они рассматриваются как часть земельного участка. По закону, владелец земли автоматически владеет и насаждениями на ней.

Этот принцип закреплен в решении Верховного Суда Украины по делу № 6-14цс15 от 25 февраля 2015 года, где отмечено, что сады, виноградники и другие подобные культуры не могут быть отдельным объектом права собственности без земли, где они растут.

Итак, выращивать сады и виноградники на сельхозземлях — разрешено. Но стоит помнить, что они являются неотъемлемой частью земельного участка.

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