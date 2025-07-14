Доход с участка — можно ли сдавать огород в аренду в 2025 году

Трактор на огороде. Фото: УНИАН

Многие украинцы, проживающие в селах или частных домах, имеют возле дома земельные участки, которые часто используются для выращивания овощей и фруктов. Однако такая потребность есть не у всех. В таком случае возникает вопрос, можно ли сдать свой огород в аренду другому человеку.

О том, можно ли сдать в аренду огород и как это сделать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Можно ли сдавать огород в аренду

Аренда земельного участка в Украине регулируется Земельным кодексом и Законом "Об аренде земли". Поэтому важно знать, кто имеет право сдавать землю в аренду и какие условия нужно учесть при заключении договора.

В соответствии со статьей 4 Закона "Об аренде земли", сдать участок в аренду могут:

органы государственной власти;

лица, которые управляют наследством;

органы местного самоуправления;

физические и юридические лица — собственники участков.

Согласно 8 статье этого же закона, арендатор, по условиям договора или по письменному согласию арендодателя, может передать участок или его часть в субаренду. Но важно помнить, что целевое назначение земли при этом не должно меняться.

Как заключается договор аренды земли

Статья 124 Земельного кодекса Украины определяет, что порядок заключения договора зависит от того, кому принадлежит земля:

Если речь идет о государственной или коммунальной собственности, нужно решение соответствующего органа или договор купли-продажи права аренды. В случае частной собственности — договор заключается напрямую между собственником участка и арендатором.

Договор аренды обязательно заключается в письменной форме. По желанию одной из сторон его можно нотариально удостоверить. Типовая форма договора утверждена постановлением Кабинета Министров №220 от 3 марта 2004 года.

В документе обязательно должны быть указаны следующие условия: срок действия аренды, описание самого участка (кадастровый номер, площадь, местонахождение), размер и порядок внесения арендной платы, сроки расчетов, возможность изменения суммы и ответственность за несвоевременную оплату. По соглашению сторон в договор можно добавить и другие положения.

Ранее мы писали, что в Украине владельцы земли нередко засаживают свои участки плодовыми деревьями, виноградниками и другими многолетними культурами. Однако перед тем, как начать такие работы, стоит выяснить, не противоречит ли это действующему законодательству.

Также мы рассказывали, что многие люди стремятся разнообразить вид своего земельного участка. Одним из популярных решений является создание искусственного пруда для декоративных целей или даже для разведения рыбы.