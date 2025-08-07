Дерево сусіда нависає над головою — чи можна зрізати гілки, які заходять за паркан

Чоловік зрізає гілку на дереві. Фото: УНІАН

Багато дачників і власників приватних будинків стикаються з проблемою, коли гілки дерев із сусідньої ділянки нависають над їхнім городом або подвір'ям. Вони можуть затінювати грядки, засмічувати територію листям і плодами або заважати господарським роботам. Тож постає логічне питання, чи можна їх зрізати.

Про те, чи можна самостійно позбутися гілки сусідського дерева, яка заходить за паркан, зазначається в 105 статті Земельного кодексу України.

Яка має бути відстань від дерев до межі ділянки

За нормами, дерева та кущі потрібно висаджувати на певній відстані від сусідської території. Для високих дерев (понад 3 метри) — не менше 4–6 метрів, для кущів — не менше 1 метра. Це допомагає уникнути конфліктів, але якщо дерево вже росте і його гілки залазять на вашу землю, виникає інша ситуація.

Згідно із Земельним кодексом України, якщо гілки чи коріння із сусідньої ділянки заважають вам — наприклад, затіняють, засмічують територію або ускладнюють догляд за нею — ви маєте право їх обрізати.

Але важливо робити це обережно, щоб не пошкодити дерево, адже у разі його загибелі відповідальність може бути на вас. Бажано спершу повідомити сусіда та спробувати розв'язувати питання мирним шляхом. У більшості випадків за добрих стосунків домовитися не складно.

Що робити, якщо сусід не реагує на ваші зауваження

Якщо власник ділянки не реагує, варто перейти до офіційних дій. Надішліть рекомендованого листа з вимогою обрізати гілки та встановіть конкретний термін (наприклад, 30 днів).

Якщо й після цього нічого не зміниться, ви можете зрізати гілки самостійно. Навіть якщо дерево після цього загине, але ви офіційно повідомили сусіда про проблему, відповідальності не буде.

Отже, закон дозволяє прибирати гілки чужих дерев, якщо вони заходять на вашу територію та створюють незручності. Але найкраще знайти мирне рішення, щоб зберегти добросусідські відносини.

