Заготівля дров восени — чи можуть українці збирати гілки та рубати сухостій в лісі

Багато українських сіл та міст розташовані поруч із лісами та лісопосадками. Ці зелені масиви часто ніхто не доглядає, через що в них можна знайти сухі дерева або повалені вітром чи бурею стовбури. Жителі населених пунктів, що знаходяться поруч, часом задумуються чи можна піти до лісу та забрати таку деревину собі на дрова.

Про те, чи можуть українці заготовляти на дрова сухостій в лісі цієї осені, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи дозволено українцям збирати дрова в лісі

Сухостій — це дерева або кущі, які засохли та залишилися стояти, або вже впали на землю. В Україні люди часто використовують такі дерева для опалення взимку. Проте без відповідного дозволу робити це заборонено. Згідно зі статтею 66 Лісового кодексу, громадяни можуть безплатно збирати дикорослі рослини, зокрема:

квіти;

гриби;

ягоди;

трави;

горіхи;

інші природні продукти для власних потреб.

Таким чином, загальний збір лісових ресурсів дозволяє лише обмежений перелік рослин для особистого користування. Заготівля деревини, згідно з 69 статтею Лісового кодексу, можлива лише за наявності дозволу від власника лісу чи постійного лісокористувача.

Сухі або повалені дерева та їх частини, залишені після стихії, вважаються державними лісовими ресурсами. Збирання дров або гілок без дозволу розцінюється як самовільна заготівля лісу та є незаконним.

Штрафи за незаконну рубку сухостою у 2025 році

За порушення правил використання лісових ресурсів передбачено адміністративну відповідальність (ст. 64, 65, 65-1, 66-1 КУпАП):

за порушення порядку заготівлі деревини або живиці — від 102 до 238 грн,

за незаконну рубку або пошкодження дерев — від 510 до 1 020 грн,

за повторне порушення протягом року — від 1 020 до 1 530 грн,

за шкоду захисним лісовим насадженням — від 510 до 680 грн.

Крім цього, за незаконну порубку або збут деревини передбачено відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України та штрафом від 17 000 до 25 500 грн.

