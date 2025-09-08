Заготовка дров осенью — могут ли украинцы собирать ветки и рубить сухостой в лесу

Опавшие ветки в лесу. Фото: Pixabay

Многие украинские села и города расположены рядом с лесами и лесопосадками. За этими зелеными массивами часто никто не ухаживает, из-за чего в них можно найти сухие деревья или поваленные ветром, или бурей стволы. Жители населенных пунктов, находящихся рядом, порой задумываются можно ли пойти в лес и забрать такую древесину себе на дрова.

О том, могут ли украинцы заготавливать на дрова сухостой в лесу этой осенью, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Разрешено ли украинцам собирать дрова в лесу

Сухостой — это деревья или кусты, которые засохли и остались стоять, или уже упали на землю. В Украине люди часто используют такие деревья для отопления зимой. Однако без соответствующего разрешения делать это запрещено. Согласно статье 66 Лесного кодекса, граждане могут бесплатно собирать дикорастущие растения, в частности:

цветы;

грибы;

ягоды;

травы;

орехи;

другие природные продукты для собственных нужд.

Таким образом, общий сбор лесных ресурсов позволяет лишь ограниченный перечень растений для личного пользования. Заготовка древесины, согласно 69 статье Лесного кодекса, возможна только при наличии разрешения от владельца леса или постоянного лесопользователя.

Сухие или поваленные деревья и их части, оставленные после стихии, считаются государственными лесными ресурсами. Сбор дров или веток без разрешения расценивается как самовольная заготовка леса и является незаконным.

Штрафы за незаконную рубку сухостоя в 2025 году

За нарушение правил использования лесных ресурсов предусмотрена административная ответственность (ст. 64, 65, 65-1, 66-1 КУоАП):

за нарушение порядка заготовки древесины или живицы — от 102 до 238 грн,

за незаконную рубку или повреждение деревьев — от 510 до 1 020 грн,

за повторное нарушение в течение года — от 1 020 до 1 530 грн,

за вред защитным лесным насаждениям — от 510 до 680 грн.

Кроме этого, за незаконную порубку или сбыт древесины предусмотрена ответственность согласно Уголовному кодексу Украины и штрафом от 17 000 до 25 500 грн.

Ранее мы писали, что многие украинские семьи зимой отапливают дома дровами, углем или другим твердым топливом. Государство предусмотрело для этого финансовые компенсации, но получить их смогут не все.

Также мы рассказывали, что в Украине часто встречается самосев деревьев — молодые деревья прорастают на пустырях, обочинах и даже на частных участках. Поэтому владельцев земель интересует, можно ли использовать такие насаждения на дрова, особенно когда они разрастаются и занимают значительные площади.