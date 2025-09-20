Дрова для опалення — чи можна рубати дерева, що ростуть на вашій вулиці

Чоловік ріже дерево на дрова. Фото: Pexels

У кожному місті, селищі чи селі України є зелені зони — дерева та кущі. Деякі з них перебувають у поганому стані, а тому під час підготовки до опалювального сезону люди часом замислюються, чи можна зрізати їх на дрова. Однак це питання чітко регулюється українським законодавством.

Про те, чи можуть українці без дозволу рубати на дрова дерева, що ростуть поруч з їхнім домом, зазначається в Законі України "Про благоустрій населених пунктів".

Реклама

Читайте також:

Чи можна заготовляти дрова в населених пунктах без дозволу

Згідно з законодавством, усі дерева та кущі в межах населених територій перебувають під охороною. Виняток становлять лише насадження, які ростуть у зонах інженерних комунікацій:

повітряних і кабельних ліній;

трансформаторних станцій;

інших технічних об’єктів.

Тут зрізати дерева дозволяється, але тільки якщо діаметр стовбура не перевищує 5 см.

Також рубку можуть дозволити під час будівництва, проведення ремонтних робіт на мережах, ліквідації аварій або для забезпечення доступу сонячного світла до будівель. Крім того, зрізати можна аварійні, старі чи пошкоджені стихійним лихом дерева.

Чи можна спиляти дерево біля власного будинку

Самовільно видаляти зелені насадження заборонено. Для цього необхідно оформити ордер, який видає місцева влада після розгляду заяви мешканця чи організації. Рішення приймає спеціальна комісія за участі представників сільської, селищної чи міської ради та екологічних служб.

Якщо дерево вже становить небезпеку для людей чи майна, його можна зрізати одразу. Але після цього все одно доведеться подати документи й оформити роботи офіційно.

Раніше ми писали, що опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в жовтні. Саме тому з початку осені люди починають готувати дрова.

Також ми розповідали, що у багатьох селах і містах поряд є ліси чи посадки, де можна натрапити на сухостій або повалені дерева. Тож місцеві мешканці нерідко замислюються, чи мають вони право брати таку деревину для опалення.