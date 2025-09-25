Старт опалювального сезону 2025-2026 — що буде з тарифами та коли дадуть тепло в домівки українців

Жінка вмикає опалення. Фото: Pexels

Під час воєнних дій в Україні зберігається мораторій на підвищення тарифів для населення на тепло, гарячу воду та природний газ. Це означає, що вартість опалення для споживачів залишається незмінною та залежить від наявності лічильника тепла й температури надворі.

Про те, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2025-2026 років та чи зросте вартість тепла для населення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли починається опалювальний сезон в Україні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, тепло в оселі подають, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається у середині жовтня — приблизно з 15 числа.

Водночас місцева влада може самостійно вирішувати, коли розпочати або відкласти опалювальний сезон залежно від погоди. Також органи місцевого самоврядування мають право підключати до тепла дитсадки, школи та лікарні раніше, ніж житлові будинки.

Що буде з тарифами на опалення

Уряд підтвердив у листі до Міжнародного валютного фонду, що питання можливого підвищення тарифів для громадян розглядатиметься лише після завершення війни.

Наприклад, у Києві тарифи на тепло не змінюються з 2019 року. Вартість однієї гігакалорії теплової енергії й далі становитиме 1 654,41 грн.

Раніше ми писали, що в Україні плануються серйозні реформи у сфері централізованого теплопостачання. Звична для населення система може відійти у минуле.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо надання громадянам фінансової допомоги у формі відшкодування витрат на спожиту електроенергію. Держава компенсуватиме до 300 кіловат-годин щомісяця.