Вторая платежка за газ — могут ли пенсионеры не платить за доставку осенью

Оплата коммуналки — это важная часть ежемесячных расходов большинства украинских семей, и больше всего это сказывается на пенсионерах, которые живут на ограниченные доходы. Поэтому многие задумываются, возможно ли не платить за распределение газа, если пользование минимальное или его вообще нет.

О том, могут ли пенсионеры не платить за распределение газа, объяснили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Освобождаются ли пенсионеры от уплаты за доставку газа

В НКРЭКУ объяснили, что оплата за доставку газа начисляется всем потребителям без исключения. Это правило распространяется как на обычных граждан, так и на пенсионеров, независимо от их социального статуса или фактического пользования газом. То есть даже если абонент ни одного кубометра газа не потратил, он обязан оплачивать услугу доставки.

Отдельных льгот или освобождения от этой платы для пожилых людей законодательством не предусмотрено. Единственный способ в 2025 году не платить за транспортировку газа — это полностью отказаться от подключения к газовым сетям. Процедура отключения выглядит так:

Пенсионер или любой другой потребитель должен обратиться с заявлением к местному оператору газораспределительной системы. После рассмотрения документов специалисты выезжают на место и осуществляют техническое отключение.

Обычно это происходит путем установки пломбы или специальной заглушки на газовой трубе. Только после этого начисление за доставку прекращается.

Как начисляют плату за доставку газа

Представители компании "Киевгаз" объясняют, что размер платы за доставку не зависит от фактического объема потребленного газа. Стоимость определяется автоматически для всех абонентов, которые подключены к сети. Это означает, что даже в случае полного отсутствия использования газа счета за транспортировку все равно будут поступать.

Таким образом, пенсионеры, как и все другие потребители, должны оплачивать услугу распределения газа до тех пор, пока они остаются подключенными к системе. Единственной альтернативой является официальное отключение от сети.

