Друга платіжка за газ — чи можуть пенсіонери не платити за доставку восени

Сплата комуналки — це важлива частина щомісячних витрат більшості українських родин, і найбільше це позначається на пенсіонерах, які живуть на обмежені доходи. Тож багато хто задумується, чи можливо не сплачувати за розподіл газу, якщо користування мінімальне або його взагалі немає.

Про те, чи можуть пенсіонери не сплачувати за розподіл газу, пояснили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Чи звільняються пенсіонери від сплати за доставку газу

В НКРЕКП пояснили, що оплата за доставку газу нараховується всім споживачам без винятку. Це правило поширюється як на звичайних громадян, так і на пенсіонерів, незалежно від їхнього соціального статусу чи фактичного користування газом. Тобто навіть якщо абонент жодного кубометра газу не витратив, він зобов’язаний оплачувати послугу доставки.

Окремих пільг або звільнення від цієї плати для людей похилого віку законодавством не передбачено. Єдиний спосіб у 2025 році не сплачувати за транспортування газу — це повністю відмовитися від підключення до газових мереж. Процедура відключення виглядає так:

Пенсіонер або будь-який інший споживач має звернутися із заявою до місцевого оператора газорозподільної системи. Після розгляду документів фахівці виїжджають на місце та здійснюють технічне відключення.

Зазвичай це відбувається шляхом встановлення пломби або спеціальної заглушки на газовій трубі. Лише після цього нарахування за доставку припиняється.

Як нараховують плату за доставку газу

Представники компанії "Київгаз" пояснюють, що розмір плати за доставку не залежить від фактичного обсягу спожитого газу. Вартість визначається автоматично для всіх абонентів, які підключені до мережі. Це означає, що навіть у випадку повної відсутності використання газу рахунки за транспортування все одно надходитимуть.

Таким чином, пенсіонери, як і всі інші споживачі, повинні оплачувати послугу розподілу газу доти, доки вони залишаються підключеними до системи. Єдиною альтернативою є офіційне відключення від мережі.

