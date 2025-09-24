Опалювальний сезон 2025-2026 — з якими викликами зіткнеться енергетика та до чого готуватися українцям

Коти гріються на батареї. Фото: Pexels

Опалювальний сезон в Україні стартуватиме через місяць. І попри те, що окупанти продовжують завдавати ударів по українській енергетиці, вона продовжує демонструвати свою стійкість.

Новини.LIVE розбиралися, з якими викликами зіткнеться енергетика, і чи потрібно до нинішньої зими готуватися ретельніше, ніж раніше.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив Новини.LIVE, що, попри дії окупантів проти української енергетики, вона продовжує демонструвати свою стійкість. Тому наразі умов для погіршення ситуації немає.

Він нагадав, що станом на початок вересня у підземних сховищах України було понад 11,5 млрд кубометрів газу.

"Темпи закачування дозволяють розраховувати на досягнення показника 13,2 млрд кубометрів до початку опалювального сезону", — зазначив Андрій Закревський.

Водночас, за словами експерта, власний видобуток, що є ключовим джерелом, не може повністю покрити потреби.

"Навесні цього року він скоротився майже на 50% через атаки на об’єкти Нафтогазу, що призвело до втрати щонайменше 500 млн кубометрів газу. Це змусило Україну значно наростити імпорт. Зокрема, було законтрактовано 450 млн куб.м американського LNG, з яких близько 400 млн куб.м вже завезено", — додав Закревський.

Ключові цифри:

11,5 млрд кубометрів — обсяг газу в сховищах на початок вересня.

55 млн кубометрів на добу — поточні темпи закачування газу.

13,2 млрд кубометрів — цільовий обсяг до початку опалювального сезону.

500 млн кубометрів — втрати газу через удари по інфраструктурі.

450 млн кубометрів — загальний обсяг законтрактованого американського LNG на цей час.

400 млн кубометрів — обсяг імпортованого американського LNG на вересень 2025 року.

40-50% — просідання видобутку в окремі періоди через атаки.

"Однозначно, ми очікуємо більш масованих і жорстоких ударів по електричній та газовій інфраструктурі, об'єктах теплопостачання — проте і готуватися уряд і НАК почали ще навесні цього року. Мабуть, така системна підготовка заздалегідь — вперше з часів незалежності України. Українська енергетика сьогодні — це символ незламності. Вона забезпечує життєдіяльність країни та закладає фундамент для майбутньої енергетичної безпеки та незалежності", — додав експерт.

Водночас Закревський зазначив, що українцям додатково готуватися до проходження зими не потрібно, адже фактично у всіх є павербанки та інші засоби, що зможуть допомогти пережити кількагодинні відключення електроенергії, якщо такі будуть.

Раніше ми писали, що усі будинки, які нині користуються централізованим опаленням, зобов’яжуть перейти на ІТП (індивідуальні теплові пункти). Також нагадаємо, що буде з тарифами на газ для побутових споживачів у жовтні 2025 року.