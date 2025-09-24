Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Економіка Новий опалювальний сезон — до чого готуватися та що буде з газом

Новий опалювальний сезон — до чого готуватися та що буде з газом

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 17:12
Опалювальний сезон 2025-2026 — з якими викликами зіткнеться енергетика та до чого готуватися українцям
Коти гріються на батареї. Фото: Pexels

Опалювальний сезон в Україні стартуватиме через місяць. І попри те, що окупанти продовжують завдавати ударів по українській енергетиці, вона продовжує демонструвати свою стійкість.

Новини.LIVE розбиралися, з якими викликами зіткнеться енергетика, і чи потрібно до нинішньої зими готуватися ретельніше, ніж раніше.

Реклама
Читайте також:

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив Новини.LIVE, що, попри дії окупантів проти української енергетики, вона продовжує демонструвати свою стійкість. Тому наразі умов для погіршення ситуації немає. 

Він нагадав, що станом на початок вересня у підземних сховищах України було понад 11,5 млрд кубометрів газу.

"Темпи закачування дозволяють розраховувати на досягнення показника 13,2 млрд кубометрів до початку опалювального сезону", — зазначив Андрій Закревський.

Водночас, за словами експерта, власний видобуток, що є ключовим джерелом, не може повністю покрити потреби. 

"Навесні цього року він скоротився майже на 50% через атаки на об’єкти Нафтогазу, що призвело до втрати щонайменше 500 млн кубометрів газу. Це змусило Україну значно наростити імпорт. Зокрема, було законтрактовано 450 млн куб.м американського LNG, з яких близько 400 млн куб.м вже завезено", — додав Закревський.

Ключові цифри:

  • 11,5 млрд кубометрів — обсяг газу в сховищах на початок вересня.
  • 55 млн кубометрів на добу — поточні темпи закачування газу.
  • 13,2 млрд кубометрів — цільовий обсяг до початку опалювального сезону.
  • 500 млн кубометрів — втрати газу через удари по інфраструктурі.
  • 450 млн кубометрів — загальний обсяг законтрактованого американського LNG на цей час.
  • 400 млн кубометрів — обсяг імпортованого американського LNG на вересень 2025 року.
  • 40-50% — просідання видобутку в окремі періоди через атаки.

"Однозначно, ми очікуємо більш масованих і жорстоких ударів по електричній та газовій інфраструктурі, об'єктах теплопостачання — проте і готуватися уряд і НАК почали ще навесні цього року. Мабуть, така системна підготовка заздалегідь — вперше з часів незалежності України. Українська енергетика сьогодні — це символ незламності. Вона забезпечує життєдіяльність країни та закладає фундамент для майбутньої енергетичної безпеки та незалежності", — додав експерт.

Водночас Закревський зазначив, що українцям додатково готуватися до проходження зими не потрібно, адже фактично у всіх є павербанки та інші засоби, що зможуть допомогти пережити кількагодинні відключення електроенергії, якщо такі будуть.

Раніше ми писали, що усі будинки, які нині користуються централізованим опаленням, зобов’яжуть перейти на ІТП (індивідуальні теплові пункти). Також нагадаємо, що буде з тарифами на газ для побутових споживачів у жовтні 2025 року.

опалювальний сезон Нафтогаз опалення війна в Україні енергетика
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації