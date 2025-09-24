Отопительный сезон 2025-2026 — с какими вызовами столкнется энергетика и к чему готовиться украинцам

Коты греются на батарее. Фото: Pexels

Отопительный сезон в Украине стартует через месяц. И несмотря на то, что оккупанты продолжают наносить удары по украинской энергетике, она продолжает демонстрировать свою устойчивость.

Новини.LIVE разбирались, с какими вызовами столкнется энергетика, и нужно ли к нынешней зиме готовиться тщательнее, чем раньше.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский объяснил Новини.LIVE, что несмотря на действия оккупантов против украинской энергетики, она продолжает демонстрировать свою устойчивость. Поэтому сейчас условий для ухудшения ситуации нет.

Он напомнил, что по состоянию на начало сентября, в подземных хранилищах Украины находилось более 11,5 млрд кубометров газа.

"Темпы закачки позволяют рассчитывать на достижение показателя 13,2 млрд кубометров до начала отопительного сезона", — отметил Андрей Закревский.

В то же время, по словам эксперта, собственная добыча, которая является ключевым источником, не может полностью покрыть потребности.

"Весной этого года она сократилась почти на 50% из-за атак на объекты Нафтогаза, что привело к потере не менее 500 млн кубометров газа. Это заставило Украину значительно нарастить импорт. В частности, было законтрактовано 450 млн куб.м американского LNG, из которых около 400 млн куб.м уже завезено", — добавил Закревский.

Ключевые цифры:

11,5 млрд кубометров — объем газа в хранилищах по состоянию на начало сентября.

55 млн кубометров в сутки — текущие темпы закачки газа.

13,2 млрд кубометров — целевой объем до начала отопительного сезона.

500 млн кубометров — потери газа из-за ударов по инфраструктуре.

450 млн кубометров — общий объем законтрактованного американского LNG на данный момент.

400 млн кубометров — объем импортируемого американского LNG на сентябрь 2025 года.

40-50% — проседание добычи в отдельные периоды из-за атак.

"Однозначно, мы ожидаем более массированных и жестоких ударов по электрической и газовой инфраструктуре, объектам теплоснабжения — однако и готовиться правительство и НАК начали еще весной этого года. Пожалуй, такая системная подготовка заранее — впервые со времен независимости Украины. Украинская энергетика сегодня — это символ несокрушимости. Она обеспечивает жизнедеятельность страны и закладывает фундамент для будущей энергетической безопасности и независимости", — добавил эксперт.

В то же время Закревский отметил, что украинцам дополнительно готовиться к прохождению зимы не нужно, ведь фактически у всех есть павербанки и другие средства, которые смогут помочь пережить многочасовые отключения электроэнергии, если таковые будут.

Ранее мы писали, что все дома, которые сейчас пользуются централизованным отоплением, обяжут перейти на ИТП (индивидуальные тепловые пункты). Также напомним, что будет с тарифами на газ для бытовых потребителей в октябре 2025 года.