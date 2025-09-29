Відео
Україна
Газ у квартирі — який прилад радять встановити українцям

Газ у квартирі — який прилад радять встановити українцям

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 07:15
Газ у квартирі — який прилад радять встановити українцям
Людина підпалює газ. Фото: Новини.LIVE

Українським споживачам газу, як тим, хто користується балонами, так і підключеним до трубопровідної системи — рекомендують встановлювати спеціальні прилади для постійного контролю стану повітря. Це допоможе уникнути вибухів та отруєнь серед населення.

Про те, який прилад рекомендують встановити вдома користувачам газу та скільки це коштує, розповіла пресслужба Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Який пристрій бажано мати вдома користувачам газу

Йдеться про газові сигналізатори, вартість яких не перевищує кілка тисяч гривень. В компанії пояснили, що сигналізатор безперервно відстежує склад повітря в кімнаті, а при виявленні небезпечної концентрації газу вмикається гучна сирена.

Це особливо важливо для власників квартир і будинків, де використовується газова плита, адже ризик витоку існує завжди.

"Пристрій реагує на небезпечну концентрацію газу на початковій стадії. Деякі моделі можуть автоматично перекривати подачу газу, активувати вентиляцію або інші системи безпеки, щоб уникнути вибуху або отруєння", — зазначили у Нафтогазі.

Скільки коштує газовий сигналізатор

За даними компанії, купити газовий сигналізатор можна за ціною від 1 225 до 2 200 грн. Крім того, пристрій можна інтегрувати з охоронною системою житла. Це дозволяє оперативно реагувати на аварійні ситуації та значно зменшити ризик трагедій.

null
Вартість сигналізаторів газу. Фото: скриншот

Скільки платитимуть українці за газ у жовтні

Разом із цим у Нафтогазі повідомили, що з 1 жовтня абоненти компанії (а це близько 98% усіх користувачів в Україні) й надалі оплачуватимуть газ за тарифом 7,96 грн за кубометр. Такий тариф встановлений у межах плану "Фіксований", який продовжено щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Раніше ми писали, що оплата комунальних рахунків є обов’язковою статтею витрат для більшості українців, особливо для пенсіонерів із невеликими доходами. Через це виникає питання, чи можна не платити за розподіл газу, якщо споживання мінімальне або ним зовсім не користуються.

Також ми розповідали, що нині в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газ, тепло та гарячу воду. Тому сума за опалення й надалі залежатиме від наявності теплового лічильника та погодних умов.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
