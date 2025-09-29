Видео
Субсидии на отопительный сезон — кто потеряет часть выплат

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:45
Субсидии на отопительный сезон 2025-2026 — почему украинцы могут потерять часть выплат
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начинает автоматический перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Однако это касается не всех, некоторым украинцам все же нужно подать новое заявление.

О том, кому в октябре нужно оформить субсидию на новый отопительный сезон и почему можно потерять часть выплат, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кому пересчитают субсидию на отопительный сезон автоматически

Перерасчет охватит большинство домохозяйств, которые уже получали помощь. Также автоматически определят размер субсидии для тех, у кого в летний период она составляла 0,00 грн.

Сумма начисляется с учетом установленного периода отопления — с 16 октября по 15 апреля включительно. Это предусмотрено пунктом 70 Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года.

При расчете субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов принимаются во внимание доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы 2025 года. Для пенсионеров применяется другой принцип: в расчет включается пенсия, начисленная за август 2025 года.

Кто должен обратиться повторно

Автоматический перерасчет касается большинства получателей помощи, однако в некоторых случаях гражданам необходимо подать новое заявление. Это нужно сделать тем, кто:

  • оспаривает наличие долга в суде;
  • впервые оформляет жилищную субсидию;
  • изменил состав зарегистрированных лиц или семьи;
  • погасил задолженность или заключил договор реструктуризации;
  • добавил или изменил поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Для назначения субсидии обязательно подается заявление на назначение жилищной субсидии и декларация о доходах и расходах по установленной форме. Дополнительно могут понадобиться:

  • копия договора о реструктуризации задолженности;
  • договор аренды (если лицо проживает не по месту регистрации);
  • справка внутренне перемещенного лица (для подачи документов по фактическому месту жительства).

Как подать документы и кто может потерять часть денег

Обратиться для оформления или обновления субсидии можно несколькими способами:

  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • по почте — в адрес соответствующего территориального управления;
  • через Центры предоставления административных услуг или уполномоченных лиц общины;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

Если документы будут поданы с 1 октября по 30 ноября 2025 года, субсидия будет начислена с начала отопительного сезона. В случае обращения после 30 ноября выплату назначат с месяца подачи документов.

Пенсионный фонд отмечает, что большинство субсидий будет пересчитано автоматически, повторно обращаться не нужно. В то же время, если изменились доходы или состав семьи, об этом следует сообщить в фонд, чтобы избежать ошибок в расчетах.

Ранее мы писали, что Кабмин ввел финансовую поддержку для граждан в виде компенсаций на электроэнергию — до 300 кВт-ч в месяц.

Также мы рассказывали, что граждане могут потерять субсидию из-за переезда, крупных покупок, значительных депозитов, ложных данных или смерти получателя. Чтобы избежать проблем, следует заблаговременно сообщать Пенсионный фонд об изменениях в семье или имущественном состоянии.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
