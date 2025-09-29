Субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 — чому українці можуть втратити частину виплат

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України розпочинає автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Однак це стосується не всіх, деяким українцям все ж потрібно подати нову заяву.

Про те, кому в жовтні потрібно оформити субсидію на новий опалювальний сезон та чому можна втратити частину виплат, пояснили в Пенсійному фонді України.

Кому перерахують субсидію на опалювальний сезон автоматично

Перерахунок охопить більшість домогосподарств, які вже отримували допомогу. Також автоматично визначать розмір субсидії для тих, у кого в літній період вона становила 0,00 грн.

Сума нараховується з урахуванням установленого періоду опалення — з 16 жовтня до 15 квітня включно. Це передбачено пунктом 70 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року.

При розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 років беруться до уваги доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали 2025 року. Для пенсіонерів застосовується інший принцип: у розрахунок включається пенсія, нарахована за серпень 2025 року.

Хто повинен звернутися повторно

Автоматичний перерахунок стосується більшості отримувачів допомоги, однак у деяких випадках громадянам необхідно подати нову заяву. Це потрібно зробити тим, хто:

оскаржує наявність боргу в суді;

вперше оформлює житлову субсидію;

змінив склад зареєстрованих осіб або сім’ї;

погасив заборгованість або уклав договір реструктуризації;

додав чи змінив постачальників житлово-комунальних послуг.

Для призначення субсидії обов’язково подається заява на призначення житлової субсидії та декларація про доходи та витрати за встановленою формою. Додатково можуть знадобитися:

копія договору про реструктуризацію заборгованості;

договір оренди (якщо особа проживає не за місцем реєстрації);

довідка внутрішньо переміщеної особи (для подання документів за фактичним місцем проживання).

Як подати документи і хто може втратити частину грошей

Звернутися для оформлення чи оновлення субсидії можна кількома способами:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою — на адресу відповідного територіального управління;

через Центри надання адміністративних послуг чи уповноважених осіб громади;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія".

Якщо документи будуть подані з 1 жовтня по 30 листопада 2025 року, субсидія буде нарахована з початку опалювального сезону. У разі звернення після 30 листопада виплату призначать із місяця подання документів.

Пенсійний фонд наголошує, що більшість субсидій буде перераховано автоматично, повторно звертатися не потрібно. Водночас, якщо змінилися доходи чи склад сім’ї, про це варто повідомити фонд, щоб уникнути помилок у розрахунках.

Раніше ми писали, що Кабмін запровадив фінансову підтримку для громадян у вигляді компенсацій на електроенергію — до 300 кВт-год на місяць.

Також ми розповідали, що громадяни можуть втратити субсидію через переїзд, великі покупки, значні депозити, неправдиві дані або смерть отримувача. Щоб уникнути проблем, слід завчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни у сім’ї чи майновому стані.