Графики отключений электроэнергии — как проверить в своем городе

Графики отключений электроэнергии — как проверить в своем городе

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:05
Графики отключения света — где их смотреть и что изменилось в октябре 2025
Мальчик делает уроки без света. Фото: УНИАН

В Украине началось плановое обновление графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПВ). Некоторые облэнерго уже сообщили потребителям о переходе на новые расписания. Однако это не означает, что в стране сразу начнутся отключения света.

О том, почему в Украине обновляют графики отключения света и где с ними можно ознакомиться в октябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что означает изменение графиков отключения света

Такие графики составляются обязательно — даже в периоды, когда энергосистема работает стабильно и отключения не нужны. Как правило, обновление происходит дважды в год — с учетом летнего и зимнего сезонов. Главное, что стоит знать:

  1. Сам факт появления новых графиков не означает, что их сразу будут применять. Энергокомпании обязаны формировать эти таблицы для населения на опережение, чтобы в случае обострения ситуации иметь готовый план действий.
  2. Решение о введении почасовых отключений в критических случаях принимает только НЭК "Укрэнерго". Отдельные облэнерго не имеют права самостоятельно вводить такие меры.

Формирование ГПВ регламентируется специальной инструкцией Министерства энергетики №439 от 27 ноября 2024 года. Она определяет, что:

  • графики должны содержать 6 очередей, каждая из которых делится на две подочереди;
  • их следует составлять и утверждать дважды в год — для летнего и зимнего периодов;
  • максимальная продолжительность непрерывного отключения по графикам при отключении на 2,5 очереди не должна превышать 7 часов.

В то же время в случае необходимости расписания могут меняться. Единый подход к составлению графиков действует по всей Украине с 16 декабря 2024 года и является обязательным для всех облэнерго.

В компании "Черкассыоблэнерго" объяснили, что сейчас графики не применяются. Однако в случае масштабных повреждений объектов генерации или серьезного дефицита в энергосистеме они могут быть введены в действие, но только по решению диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Где украинцам искать графики отключения света в своем городе

В ближайшее время другие энергокомпании также обновят свои графики и перейдут на "зимний" режим работы. Актуальные ГПВ можно найти на официальных сайтах облэнерго:

  1. Винница и область — https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
  2. Волынь — https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
  3. Днепр и область — https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
  4. Донецкая область — https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
  5. Житомир — https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
  6. Закарпатье — https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
  7. Запорожье — www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
  8. Киев — https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
  9. Киевская область — https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
  10. Львов — https://info.loe.lviv.ua/ (доступ через личный кабинет)
  11. Николаев — https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
  12. Одесса — https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
  13. Полтава — https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
  14. Ровно — https://www.roe.vsei.ua/disconnections (файлы необходимо загрузить)
  15. Сумы — https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya
  16. Тернополь — https://www.toe.com.ua/news/71
  17. Харьков — https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
  18. Херсон — https://ksoe.com.ua/cabinet/login/
  19. Хмельницкий — https://hoe.com.ua/shutdown/new
  20. Черкассы — https://cherkasyoblenergo.com/off
  21. Черновцы — https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
  22. Чернигов — https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Специалисты отмечают, что даже если отключения и будут происходить, то в основном в виде аварийных отключений из-за последствий обстрелов. Система может работать без применения почасовых отключений, но только при условии отсутствия массированных атак на объекты критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в Украине снова повышается угроза отключений света из-за интенсивных ударов РФ по энергосистеме. Уже с 1 октября на Черниговщине начали действовать графики ограничений, а жителей Полтавской и Винницкой областей предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением.

Также мы рассказывали, что с октября правительство запускает программу финансовой поддержки жителей опасных регионов. Им будут компенсировать до 300 кВт-ч электроэнергии в месяц. На каждого члена семьи начисляется 100 кВт-ч (432 грн), но не более 1 296 грн на домохозяйство.

коммунальные услуги электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
