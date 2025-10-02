Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Отключения света возвращаются — где ввели графики

Отключения света возвращаются — где ввели графики

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 11:51
Украинцев предупредили об отключении света — в нескольких областях уже обнародовали графики
Девушка читает книгу с фонариком. Фото: Новини.LIVE

В Украине снова растет риск отключений электроэнергии из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Уже со среды, 1 октября, на Черниговщине действуют графики ограничений, а жителей Полтавщины и Винницкой области призывают готовиться к возможным перебоям со светом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Отключение света на Черниговщине

Как сообщила пресс-служба Черниговоблэнерго, из-за массированного удара, который враг совершил в среду, 1 октября, были поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября", — говорится в заметке компании.

Там пояснили, что задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).

  • Графіки відключень світла на Чернігівщині
    Графики отключений света на Черниговщине. Фото: Черниговоблэнерго
  • Графіки відключень світла на Чернігівщині.
    Графики отключений света на Черниговщине. Фото: Черниговоблэнерго
1 / 2
  • Графіки відключень світла на Чернігівщині
  • Графіки відключень світла на Чернігівщині.

 

Потребителей призвали учитывать, что в графике отдельно отмечено время на переподключение — в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться. То есть, те потребители, которые в конкретный день дольше других находились без электроснабжения, будут отключены позже.

В четверг, 2 октября, пресс-служба Черниговоблэнерго сообщила, что ситуация в энергосистеме ухудшилась, поэтому свет невозможно подавать даже по ранее запланированному графику.

"К сожалению, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели Графиком почасовых отключений (ГПО)" — говорится в сообщении.

Там добавили, что для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Черниговоблэнерго вынуждено выполнять дополнительные отключения, не предусмотренные ГБО, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть потребителей, которые в ГБО не заведены.

В компании также отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу.
 

Графики отключений света в Винницкой области

Винницаоблэнерго сообщила, что с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года на территории области будут действовать новые графики почасового отключения электроэнергии (ГПВ), которые могут быть задействованы с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

В пресс-службе компании отметили, что введенные графики не означают автоматического или ежедневного применения отключений. Они вводятся только в случае распоряжений от НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo, а также в исключительных ситуациях, например, в случае массированных поражений энергосистемы дронами или ракетными ударами.

Если же энергосистема будет работать в штатном режиме, электроснабжение будет осуществляться без ограничений.

Графики отключения света на Полтавщине

АО "Полтаваоблэнерго" также обнародовало новый график почасового отключения света, который будет действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года в случае недостатка электроэнергии. Он разработан на основании Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии, утвержденной приказом Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года.

График для абонентов Полтаваоблэнерго распределяется на шесть равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из двух равных подочередей).

Как указано в разъяснении, распределение часов применения ГПВ в течение суток осуществляется централизованно НЭК "Укрэнерго".

В случае если графика почасовых отключений будет недостаточно для соблюдения объема разгрузки могут быть введен график аварийных отключений (ГАО). Объявление об этом обнародуют на сайте компании. В случае внесения изменений и дополнений в график потребителей будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали, что в четверг, 2 октября, в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения. В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света.

Также узнавайте, каким категориям украинцев правительство запретило отключать электроэнергию.

электроэнергия электроснабжение отключения света свет графики отключений света
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации