Украинцев предупредили об отключении света — в нескольких областях уже обнародовали графики

Отключения света возвращаются — где ввели графики
В Украине снова растет риск отключений электроэнергии из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Уже со среды, 1 октября, на Черниговщине действуют графики ограничений, а жителей Полтавщины и Винницкой области призывают готовиться к возможным перебоям со светом.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Отключение света на Черниговщине
Как сообщила пресс-служба Черниговоблэнерго, из-за массированного удара, который враг совершил в среду, 1 октября, были поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.
"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам — введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября", — говорится в заметке компании.
Там пояснили, что задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).
-
Графики отключений света на Черниговщине. Фото: Черниговоблэнерго
-
Графики отключений света на Черниговщине. Фото: Черниговоблэнерго
Потребителей призвали учитывать, что в графике отдельно отмечено время на переподключение — в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться. То есть, те потребители, которые в конкретный день дольше других находились без электроснабжения, будут отключены позже.
В четверг, 2 октября, пресс-служба Черниговоблэнерго сообщила, что ситуация в энергосистеме ухудшилась, поэтому свет невозможно подавать даже по ранее запланированному графику.
"К сожалению, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели Графиком почасовых отключений (ГПО)" — говорится в сообщении.
Там добавили, что для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Черниговоблэнерго вынуждено выполнять дополнительные отключения, не предусмотренные ГБО, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть потребителей, которые в ГБО не заведены.
В компании также отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу.
Графики отключений света в Винницкой области
Винницаоблэнерго сообщила, что с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года на территории области будут действовать новые графики почасового отключения электроэнергии (ГПВ), которые могут быть задействованы с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.
В пресс-службе компании отметили, что введенные графики не означают автоматического или ежедневного применения отключений. Они вводятся только в случае распоряжений от НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo, а также в исключительных ситуациях, например, в случае массированных поражений энергосистемы дронами или ракетными ударами.
Если же энергосистема будет работать в штатном режиме, электроснабжение будет осуществляться без ограничений.
Графики отключения света на Полтавщине
АО "Полтаваоблэнерго" также обнародовало новый график почасового отключения света, который будет действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года в случае недостатка электроэнергии. Он разработан на основании Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии, утвержденной приказом Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года.
График для абонентов Полтаваоблэнерго распределяется на шесть равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из двух равных подочередей).
Как указано в разъяснении, распределение часов применения ГПВ в течение суток осуществляется централизованно НЭК "Укрэнерго".
В случае если графика почасовых отключений будет недостаточно для соблюдения объема разгрузки могут быть введен график аварийных отключений (ГАО). Объявление об этом обнародуют на сайте компании. В случае внесения изменений и дополнений в график потребителей будет сообщено дополнительно.
Ранее мы писали, что в четверг, 2 октября, в Одессе запланированы временные отключения электроснабжения. В разных районах города будут проводить ремонтные работы, из-за чего жители могут некоторое время оставаться без света.
Также узнавайте, каким категориям украинцев правительство запретило отключать электроэнергию.
Читайте Новини.LIVE!