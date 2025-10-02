Украинцев предупредили об отключении света — в нескольких областях уже обнародовали графики

Девушка читает книгу с фонариком. Фото: Новини.LIVE

В Украине снова растет риск отключений электроэнергии из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Уже со среды, 1 октября, на Черниговщине действуют графики ограничений, а жителей Полтавщины и Винницкой области призывают готовиться к возможным перебоям со светом.

Отключение света на Черниговщине

Как сообщила пресс-служба Черниговоблэнерго, из-за массированного удара, который враг совершил в среду, 1 октября, были поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области.

"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам — введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября", — говорится в заметке компании.

Там пояснили, что задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).

Графики отключений света на Черниговщине. Фото: Черниговоблэнерго

Графики отключений света на Черниговщине. Фото: Черниговоблэнерго 1 / 2



Потребителей призвали учитывать, что в графике отдельно отмечено время на переподключение — в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться. То есть, те потребители, которые в конкретный день дольше других находились без электроснабжения, будут отключены позже.

В четверг, 2 октября, пресс-служба Черниговоблэнерго сообщила, что ситуация в энергосистеме ухудшилась, поэтому свет невозможно подавать даже по ранее запланированному графику.

"К сожалению, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети перегружены. Их мощности недостаточно для одномоментного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели Графиком почасовых отключений (ГПО)" — говорится в сообщении.

Там добавили, что для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Черниговоблэнерго вынуждено выполнять дополнительные отключения, не предусмотренные ГБО, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть потребителей, которые в ГБО не заведены.

В компании также отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы запустить поврежденные обстрелами объекты электроснабжения в работу.



Графики отключений света в Винницкой области

Винницаоблэнерго сообщила, что с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года на территории области будут действовать новые графики почасового отключения электроэнергии (ГПВ), которые могут быть задействованы с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

В пресс-службе компании отметили, что введенные графики не означают автоматического или ежедневного применения отключений. Они вводятся только в случае распоряжений от НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo, а также в исключительных ситуациях, например, в случае массированных поражений энергосистемы дронами или ракетными ударами.

Если же энергосистема будет работать в штатном режиме, электроснабжение будет осуществляться без ограничений.

Графики отключения света на Полтавщине

АО "Полтаваоблэнерго" также обнародовало новый график почасового отключения света, который будет действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года в случае недостатка электроэнергии. Он разработан на основании Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии, утвержденной приказом Министерства энергетики Украины № 439 от 27 ноября 2024 года.

График для абонентов Полтаваоблэнерго распределяется на шесть равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из двух равных подочередей).

Как указано в разъяснении, распределение часов применения ГПВ в течение суток осуществляется централизованно НЭК "Укрэнерго".

В случае если графика почасовых отключений будет недостаточно для соблюдения объема разгрузки могут быть введен график аварийных отключений (ГАО). Объявление об этом обнародуют на сайте компании. В случае внесения изменений и дополнений в график потребителей будет сообщено дополнительно.

