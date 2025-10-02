Відео
Відключення світла повертаються — де запровадили графіки

Відключення світла повертаються — де запровадили графіки

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 11:51
Українців попередили про відключення світла — у кількох областях вже оприлюднили графіки
Дівчина читає книжку з ліхтариком. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову зростає ризик відключень електроенергії через масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Уже з середи, 1 жовтня, на Чернігівщині діють графіки обмежень, а жителів Полтавщини та Вінниччини закликають готуватися до можливих перебоїв зі світлом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.



Відключення світла на Чернігівщині

Як повідомила пресслужба Чернігівобленерго, через масований удар, який ворог здійснив у середу, 1 жовтня, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі й призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. 

"На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів — введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Діяти він буде з 20:00 1 жовтня", — йдеться  у дописі компанії. 

Там пояснили, що задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла).

    Графіки відключень світла на Чернігівщині. Фото: Чернігівобленерго
Споживачів закликали враховувати, що у графіку окремо відмічений час на перепідключення — у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися. Тобто ті споживачі, які в конкретний день довше за інших перебували без електропостачання, будуть відключені пізніше.

У четвер, 2 жовтня, пресслужба Чернігівобленерго повідомила, що ситуація в енергосистемі погіршилася, тож світло неможливо подавати навіть за раніше запланованим графіком.

"На жаль, сьогодні ситуація в енергосистемі не покращилася, а навпаки. Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили Графіком погодинних відключень (ГПВ)" — йдеться в дописі.

Там додали, що для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Чернігівобленерго вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені.

В компанії також наголосили, що енергетики працюють цілодобово, щоб запустити пошкоджені обстрілами об’єкти електропостачання в роботу.

Графіки відключень світла на Вінниччині

Вінницяобленерго повідомила, що з 1 жовтня 2025 року по 1 квітня 2026 року на території області діятимуть нові графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ), які можуть бути задіяні з 1 жовтня 2025 року по 1 квітня 2026 року.

У пресслужбі компанії наголосили, що запроваджені графіки не означають автоматичного чи щоденного застосування відключень. Вони вводяться лише у разі розпоряджень від НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo, а також у виняткових ситуаціях, наприклад, у випадку масованих уражень енергосистеми дронами чи ракетними ударами.

Якщо ж енергосистема працюватиме у штатному режимі, електропостачання здійснюватиметься без обмежень.

Графіки відключення світла на Полтавщині

АТ "Полтаваобленерго" також оприлюднило новий графік погодинного відключення світла, який діятиме з 1 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 року у разі нестачі електроенергії. Він розроблений на підставі Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом Міністерства енергетики України № 439 від 27 листопада 2024 року.

Графік для абонентів Полтаваобленерго розподіляється на шість рівних черг (кожна черга додатково складається із двох рівних підчерг). Як вказано у роз'ясненні, розподіл годин застосування ГПВ протягом доби здійснюється централізовано НЕК "Укренерго".

У разі якщо графіка погодинних відключень буде недостатньо для дотримання обсягу розвантаження, може бути введений графік аварійних відключень (ГАВ). Оголошення про це оприлюднять на сайті компанії. У разі внесення змін та доповнень до графіка споживачів буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 жовтня, в Одесі заплановані тимчасові відключення електропостачання. У різних районах міста проводитимуть ремонтні роботи, через що мешканці можуть деякий час залишатися без світла.

Також дізнавайтеся, яким категоріям українців уряд заборонив відключати електроенергію.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
