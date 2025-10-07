Тариф на электричество осенью — как платить меньше и кто может получить компенсацию

Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

По решению Кабинета Министров, для бытовых потребителей электроэнергия будет стоить 4,32 грн за 1 кВт-ч и будет оставаться неизменной как минимум до конца октября. Однако некоторые украинцы могут платить меньше.

О том, кто из украинцев может уменьшить свои расходы на электроэнергию осенью 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может платить меньше в октябре

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что отдельные категории населения смогут воспользоваться сниженными тарифами на электричество. Это касается потребителей, которые установили многозонные счетчики:

Двухзонные счетчики:

С 07:00 до 23:00 — стандартная цена 4,32 грн/кВт-час. С 23:00 до 07:00 — сниженная 2,16 грн/кВт-ч.

Трехзонные счетчики:

08:00-11:00 и 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч. 07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч, 23:00-07:00 — 1,73 грн/кВт-ч.

Кто может получить компенсацию на оплату электроэнергии

Кабмин принял решение, по которому государство частично будет покрывать расходы на электроэнергию для населения в опасных районах. Помощь рассчитана на тех, кто имеет льготы или субсидии и фактически проживает на этих территориях.

В Министерстве социальной политики объяснили, что инициатива создана для домохозяйств, которые остались дома, несмотря на риски, и не выехали. Цель — обеспечить базовые потребности в энергии, включая возможность пользования альтернативными источниками питания. Размер выплат зависит от количества членов семьи:

На одного человека — компенсация за 100 кВт-ч, что равно 432 грн. Для домохозяйства — до 300 кВт-ч, или 1 296 грн в месяц.

Таким образом, часть украинцев уже с октября сможет экономить на электроэнергии, а прифронтовые регионы получат дополнительную финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей в свете.

