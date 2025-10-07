Видео
Кто из украинцев может платить меньше за электричество осенью

Кто из украинцев может платить меньше за электричество осенью

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 07:15
Тариф на электричество осенью — как платить меньше и кто может получить компенсацию
Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

По решению Кабинета Министров, для бытовых потребителей электроэнергия будет стоить 4,32 грн за 1 кВт-ч и будет оставаться неизменной как минимум до конца октября. Однако некоторые украинцы могут платить меньше.

О том, кто из украинцев может уменьшить свои расходы на электроэнергию осенью 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может платить меньше в октябре

В Министерстве энергетики Украины отмечают, что отдельные категории населения смогут воспользоваться сниженными тарифами на электричество. Это касается потребителей, которые установили многозонные счетчики:

  • Двухзонные счетчики:
  1. С 07:00 до 23:00 — стандартная цена 4,32 грн/кВт-час.
  2. С 23:00 до 07:00 — сниженная 2,16 грн/кВт-ч.
  • Трехзонные счетчики:
  1. 08:00-11:00 и 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч.
  2. 07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч,
  3. 23:00-07:00 — 1,73 грн/кВт-ч.

Кто может получить компенсацию на оплату электроэнергии

Кабмин принял решение, по которому государство частично будет покрывать расходы на электроэнергию для населения в опасных районах. Помощь рассчитана на тех, кто имеет льготы или субсидии и фактически проживает на этих территориях.

В Министерстве социальной политики объяснили, что инициатива создана для домохозяйств, которые остались дома, несмотря на риски, и не выехали. Цель — обеспечить базовые потребности в энергии, включая возможность пользования альтернативными источниками питания. Размер выплат зависит от количества членов семьи:

  1. На одного человека — компенсация за 100 кВт-ч, что равно 432 грн.
  2. Для домохозяйства — до 300 кВт-ч, или 1 296 грн в месяц.

Таким образом, часть украинцев уже с октября сможет экономить на электроэнергии, а прифронтовые регионы получат дополнительную финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей в свете.

Ранее мы писали, что в Украине началось обновление графиков почасовых отключений электроэнергии. Некоторые облэнерго уже сообщили о новых расписаниях, однако это не значит, что их немедленно начнут применять.

Также мы рассказывали, что из-за атак России на энергетическую инфраструктуру и восстановления графиков в некоторых регионах стоит подумать о запасном источнике питания. Для бытовых нужд доступны бензиновые генераторы различной мощности и ценовой категории.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия свет платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
