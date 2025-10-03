Бюджетные бензиновые генераторы — какие модели до 10 000 грн купить в октябре

Свет из окон дома. Фото: Новини.LIVE

Учитывая массированные атаки России по объектам энергетической инфраструктуры и возвращение графиков отключений света в некоторых регионах, не помешает задуматься над покупкой резервного источника питания. Украинцам доступны бензиновые генераторы на разный кошелек, а их мощности хватит на бытовые нужды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие модели генераторов можно купить с бюджетом до 10 000 грн.

Бензиновые генераторы для дома

Хорошим вариантом для украинцев, проживающих в квартире или небольшом частном доме, будет модель Konner&Sohnen BASIC KSB 2800A. Это однофазный бензиновый генератор с автоматическим регулятором напряжения и ручным стартером. Его номинальная мощность составляет 2,5 кВт, пиковая — 2,8 кВт, чего хватит на питание различной бытовой техники.

Объем топливного бака — 15 л, а средний расход достигает 1-1,5 л/час в зависимости от нагрузки. Минусом этой модели считают чрезмерный шум, поэтому стоит учитывать место размещения. Цена агрегата колеблется в пределах 9 000-10 000 грн в октябре 2025 года.

Альтернативный вариант для покупателей — бензиновый генератор Huttenberg H8500W. Номинальная мощность составляет 2 кВт, а максимальное время работы, учитывая топливный бак на 15 л, достигает 11 часов. В отличие от предыдущей модели, которая характеризуется уровнем шума более 90 дБ, у Huttenberg показатель находится на уровне 65 дБ. По состоянию на октябрь можно приобрести за 9 399 грн (со скидкой).

Чуть дешевле стоит бензиновый генератор Keman KM-4000-H с номинальной мощностью 3 кВт. Прибор считается надежным вспомогательным источником электроэнергии, который при правильной эксплуатации обеспечивает высокое качество выходного тока. Модель оснащена защитой от перегрузки и короткого замыкания, имеет цифровой счетчик и глушитель для снижения уровня шума. Средняя стоимость — около 5 000 грн.

Где ввели графики отключений

Ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины вернулись графики отключений электроэнергии. Из-за массированных ударов России по объектам инфраструктуры в Черниговской области там вынужденно ввели ограничения. По состоянию на 1 октября сразу 307 тысяч потребителей остались без света.

"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам — введение Графика почасового отключения электроснабжения", — написали в Черниговоблэнерго.

В Винницкой и Полтавской областях прибегли к превентивным мерам и разработали новые графики почасового отключения, которые введут в случае дефицита электроэнергии. То есть сначала должно поступить распоряжение от Укрэнерго, после чего ограничения будут задействованы. При условии стабильной ситуации в системе никаких проблем с питанием не предусматривают.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине обновили графики почасовых отключений в некоторых регионах, но это не означает немедленных ограничений. Их применят только по решению Укрэнерго в случае дефицита или повреждений энергосистемы.

Также мы писали, что в Луцке призвали горожан подготовиться к возможным блэкаутам: запастись водой, зарядить повербанки и купить альтернативные источники питания. В школах обустроят пункты обогрева с генераторами.