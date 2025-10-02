Видео
Главная Индустрии Некоторых украинцев призвали быть готовыми к блэкауту — детали

Некоторых украинцев призвали быть готовыми к блэкауту — детали

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:25
Жителей одного из украинских городов призвали подготовиться к блэкауту — детали
Мужчина читает книгу со свечой. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Луцка обратился к жителям общины с просьбой быть готовым к блэкаутам в связи с возможными обстрелами энергетической инфраструктуры. Также во время расширенного совещания в четверг, 2 октября, мэр призвал лучан запастись водой.

Об этом сообщила пресс-служба Луцкого городского совета.

Читайте также:

Игорь Полищук обратился к жителям, проживающим в домах с индивидуальным отоплением и, которые не являются абонентами ГКП "Луцктепло", с просьбой позаботиться о том, от какого источника питания будут работать котлы в их квартирах. В частности, городской голова напомнил о программе софинансирования по приобретению дизельных генераторов для ОСМД.

В Луцке готовятся к возможным отключениям света

Городской голова напомнил о подготовленных пунктах обогрева в каждой школе, где есть:

  • дизель-генераторы;
  • отопительные приборы;
  • доступ к интернету;
  • запасы воды;
  • медикаменты.

Там можно будет согреться и зарядить телефоны.

Лучанам необходимо запастись водой

Игорь Полищук добавил, что в случае блэкаута в городе будут происходить поставки воды. Он отметил, что в зависимости от того, насколько серьезным будет повреждение и как долго не будет электроэнергии, вода будет подаваться согласно графику.

"Скорее всего, это будет утром и вечером, ведь на дизель-генераторах круглосуточно подавать воду в таком режиме, в котором она подается, когда все мощности КП "Луцкводоканал" работают от центрального энергоснабжения, невозможно. Но люди будут обеспечены водой", — подчеркнул городской голова.

В то же время мэр обратился к лучанам с просьбой запастись водой:

"Несмотря на подготовку, наличие когенерационных установок и дизельных генераторов, пунктов обогрева, прошу вас сделать дома отдельный запас питьевой и технической воды. А также зарядить павербанки, приобрести другие средства, которые помогут в первые часы, если будет блэкаут", — пояснил Полищук.

Он также отметил, что в случае серьезных повреждений энергосети в городе будут открыты пункты обогрева в укрытиях всех школ. Там будут комфортные условия, чтобы согреться, зарядить телефоны, позвонить родным.

Ранее мы рассказывали, что в Украине снова растет риск отключений электроэнергии из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Уже со среды, 1 октября, на Черниговщине действуют графики ограничений, а жителей Полтавщины и Винницкой области призывают готовиться к возможным перебоям со светом.

Также узнавайте, почему в Украине обновляют графики отключения света и где с ними можно ознакомиться в октябре 2025 года.

электроэнергия Луцк отключения света блэкаут графики отключений света
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
