Жителів одного з українських міст закликали підготуватися до блекауту — деталі

Чоловік читає книжку зі свічкою. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Луцьку звернувся до жителів громади з проханням бути готовим до блекаутів у зв’язку з можливими обстрілами енергетичної інфраструктури. Також під час розширеної наради у четвер, 2 жовтня, мер закликав лучан запастись водою.

Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.

Реклама

Читайте також:

Ігор Поліщук звернувся до мешканців, які проживають у будинках з індивідуальним опаленням та, які не є абонентами ДКП "Луцьктепло", з проханням подбати про те, від якого джерела живлення працюватимуть котли у їхніх квартирах. Зокрема, міський голова нагадав про програму співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ.

У Луцьку готуються до можливих відключень світла

Міський голова нагадав про підготовлені пункти обігріву в кожній школі, де є:

дизель-генератори;

опалювальні прилади;

доступ до інтернету;

запаси води;

медикаменти.

Там можна буде зігрітись та зарядити телефони.

Лучанам необхідно запастись водою

Ігор Поліщук додав, що в разі блекауту в місті буде відбуватись постачання води. Він зазначив, що залежно від того, наскільки серйозним буде пошкодження і як довго не буде електроенергії, вода подаватиметься згідно з графіком.

"Швидше за все, це буде вранці та ввечері, адже на дизель-генераторах цілодобово подавати воду в такому режимі, в якому вона подається, коли всі потужності КП "Луцькводоканал" працюють від центрального енергопостачання, неможливо. Але люди будуть забезпечені водою", — наголосив міський голова.

Водночас мер звернувся до лучан з проханням запастись водою:

"Не зважаючи підготовку, наявність когенераційних установок та дизельних генераторів, пунктів обігріву, прошу вас зробити вдома окремий запас питної та технічної води. А також зарядити павербанки, придбати інші засоби, які допоможуть в перші години, якщо буде блекаут", — пояснив Поліщук.

Він також наголосив, що у разі серйозних пошкоджень енергомережі у місті будуть відкриті пункти обігріву в укриттях усіх шкіл. Там будуть комфортні умови, щоб зігрітись, зарядити телефони, зателефонувати рідним.

Раніше ми розповідали, що в Україні знову зростає ризик відключень електроенергії через масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Уже з середи, 1 жовтня, на Чернігівщині діють графіки обмежень, а жителів Полтавщини та Вінниччини закликають готуватися до можливих перебоїв зі світлом.

Також дізнавайтеся, чому в Україні оновлюють графіки відключення світла та де з ними можна ознайомитись у жовтні 2025 року.