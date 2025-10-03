Бюджетні бензинові генератори — які моделі до 10 000 грн купити в жовтні

Світло з вікон будинку. Фото: Новини.LIVE

З огляду на масовані атаки Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури та повернення графіків відключень світла в деяких регіонах не завадить замислитися над купівлею резервного джерела живлення. Українцям доступні бензинові генератори на різний гаманець, а їх потужності вистачить на побутові потреби.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які моделі генераторів можна купити з бюджетом до 10 000 грн.

Бензинові генератори для дому

Хорошим варіантом для українців, які мешкають у квартирі чи невеликому приватному будинку, буде модель Konner&Sohnen BASIC KSB 2800A. Це однофазний бензиновий генератор з автоматичним регулятором напруги і ручним стартером. Його номінальна потужність становить 2,5 кВт, пікова — 2,8 кВт, чого вистачить на живлення різної побутової техніки.

Об'єм паливного бака — 15 л, а середні витрати досягають 1-1,5 л на годину залежно від навантаження. Мінусом цієї моделі вважають надмірний шум, тому варто зважати на місце розміщення. Ціна агрегату коливається в межах 9 000-10 000 грн у жовтні 2025 року.

Генератор Konner&Sohnen BASIC KSB 2800A. Фото: скриншот

Альтернативний варіант для покупців — бензиновий генератор Huttenberg H8500W. Номінальна потужність становить 2 кВт, а максимальний час роботи, враховуючи паливний бак на 15 л, досягає 11 годин. На відміну від попередньої моделі, яка характеризується рівнем шуму понад 90 дБ, у Huttenberg показник перебуває на рівні 65 дБ. Станом на жовтень можна придбати за 9 399 грн (зі знижкою).

Генератор Huttenberg H8500W. Фото: скриншот

Трохи дешевше коштує бензиновий генератор Keman KM-4000-H із номінальною потужністю 3 кВт. Прилад вважається надійним допоміжним джерелом електроенергії, який у разі правильної експлуатації забезпечує високу якість вихідного струму. Модель оснащена захистом від перевантаження та короткого замикання, має цифровий лічильник і глушник для зниження рівня шуму. Середня вартість — близько 5 000 грн.

Генератор Keman KM-4000-H. Фото: скриншот

Де запровадили графіки відключень

Раніше ми розповідали, в яких регіонах України повернулися графіки відключень електроенергії. Через масовані удари Росії по об’єктах інфраструктури в Чернігівській області там вимушено запровадили обмеження. Станом на 1 жовтня одразу 307 тисяч споживачів залишилися без світла.

"На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів — введення Графіка погодинного відключення електропостачання", — написали в Чернігівобленерго.

Водночас на Вінниччині та Полтавщині вдалися до превентивних заходів і розробили нові графіки погодинного відключення, які введуть в разі дефіциту електроенергії. Тобто спершу має надійти розпорядження від Укренерго, після чого обмеження будуть задіяні. За умови стабільної ситуації в системі жодних проблем із живленням не передбачають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні оновили графіки погодинних відключень в деяких регіонах, але це не означає негайних вимкнень. Їх застосують лише за рішенням Укренерго в разі дефіциту чи пошкоджень енергосистеми.

Також ми писали, що в Луцьку закликали містян підготуватися до можливих блекаутів: запастися водою, зарядити повербанки і купити альтернативні джерела живлення. У школах облаштують пункти обігріву з генераторами.