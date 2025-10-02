Відео
Головна Економіка За скільки українці продають генератори на OLX — ціни в жовтні

За скільки українці продають генератори на OLX — ціни в жовтні

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:25
Перші графіки відключення світла — за скільки можна купити бензиновий генератор на OLX
Жінка з телефоном без світла. Фото: Новини.LIVE

Через наростання ударів Росії по об’єктам енергетичної інфраструктури повернулися графіки відключень світла. Поки їх запровадили лише в Чернігівській області, однак ситуація може погіршитися. Враховуючи потенційні ризики, українцям не завадить дізнатися, скільки коштують генератори для дому на OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна придбати вживаний або новий генератор на OLX у жовтні 2025 року.

Читайте також:

Ціни на вживані генератори

Користувач із Києва продає однофазний інверторний генератор Kamа KGL2000IS з номінальною потужністю 1,4 кВт і можливістю короткочасного збільшення до 1,8 кВт. З його допомогою вдасться "реанімувати" холодильник, телевізор, ноутбук і решту побутової техніки при відключенні стаціонарної мережі. Новий пристрій коштує 25 000-28 000 грн у середньому, а вживаний — 15 000 грн.

За скільки українці продають генератори на OLX — ціни в жовтні - фото 1
Генератор на OLX за 15 000 грн. Фото: скриншот

Якщо бюджет невеликий, можна звернути увагу на альтернативний варіант — однофазний бензиновий генератор Weekender X950i. Він підходить як резервне джерело живлення квартири чи будинку, а також для заряджання телефону, ноутбука, газового котла та іншої чутливої техніки. Серед переваг — компактність і тиха робота. Вартість на OLX — 6 000 грн, а нова модель обійдеться в 11 000 грн.

За скільки українці продають генератори на OLX — ціни в жовтні - фото 2
Генератор на OLX за 6 000 грн. Фото: скриншот

Скільки коштують нові генератори

Користувачі OLX продають як вживані, так і нові бензинові генератори, здатні забезпечити стабільне живлення для будь-яких домашніх потреб. Наприклад, Royal Kraft RK-1500W підійде українцям, які шукають компактний, але потужний пристрій. Він оснащений резервуаром для палива на 4 літри, тож не доведеться часто заправляти. Ціна — 2 800 грн.

За скільки українці продають генератори на OLX — ціни в жовтні - фото 3
Генератор на OLX за 2 800 грн. Фото: скриншот

Набагато надійнішим, але й дорожчим, є бензиновий генератор VULKAN SC9000E. Він забезпечить автономним живленням квартиру і приватний будинок у випадку проблем із електропостачанням. Об'єм паливного баку — 15 літрів, а номінальна потужність — 6,5 кВт. Заплатити за міністанцію доведеться 18 999 грн.

За скільки українці продають генератори на OLX — ціни в жовтні - фото 4
Генератор на OLX за 18 990 грн. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні знову зростає ризик відключень світла через атаки Росії по енергетиці. З 1 жовтня графіки обмежень діють на Чернігівщині, а на Полтавщині та Вінниччині розробили нові погодинні графіки.

Також ми писали, на які потужні повербанки варто звернути увагу українцям восени 2025 року. Пристрій від Baseus на 30 000 mAh коштує 1 089-2 625 грн у середньому, а модель від Proove — до 1 999 грн.

OLX генератори ціни відключення світла графіки відключень світла
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
