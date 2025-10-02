Первые графики отключения света — за сколько можно купить бензиновый генератор на OLX

Женщина с телефоном без света. Фото: Новини.LIVE

Из-за нарастания ударов России по объектам энергетической инфраструктуры вернулись графики отключений света. Пока их ввели только в Черниговской области, однако ситуация может ухудшиться. Учитывая потенциальные риски, украинцам не помешает узнать, сколько стоят генераторы для дома на OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно приобрести подержанный или новый генератор на OLX в октябре 2025 года.

Цены на подержанные генераторы

Пользователь из Киева продает однофазный инверторный генератор Kamа KGL2000IS с номинальной мощностью 1,4 кВт и возможностью кратковременного увеличения до 1,8 кВт. С его помощью удастся "реанимировать" холодильник, телевизор, ноутбук и остальную бытовую технику при отключении стационарной сети. Новое устройство стоит 25 000-28 000 грн в среднем, а б/у — 15 000 грн.

Генератор на OLX за 15 000 грн. Фото: скриншот

Если бюджет небольшой, можно обратить внимание на альтернативный вариант — однофазный бензиновый генератор Weekender X950i. Он подходит как резервный источник питания квартиры или дома, а также для зарядки телефона, ноутбука, газового котла и другой чувствительной техники. Среди преимуществ — компактность и тихая работа. Стоимость на OLX — 6 000 грн, а новая модель обойдется в 11 000 грн.

Генератор на OLX за 6 000 грн. Фото: скриншот

Сколько стоят новые генераторы

Пользователи OLX продают как подержанные, так и новые бензиновые генераторы, способные обеспечить стабильное питание для любых домашних нужд. Например, Royal Kraft RK-1500W подойдет украинцам, ищущим компактное, но мощное устройство. Он оснащен резервуаром для топлива на 4 литра, так что не придется часто заправлять. Цена — 2 800 грн.

Генератор на OLX за 2 800 грн. Фото: скриншот

Гораздо надежнее, но и дороже, является бензиновый генератор VULKAN SC9000E. Он обеспечит автономным питанием квартиру и частный дом в случае проблем с электроснабжением. Объем топливного бака — 15 литров, а номинальная мощность — 6,5 кВт. Заплатить за мини-станцию придется 18 999 грн.

Генератор на OLX за 18 990 грн. Фото: скриншот

Напомним, в Украине снова растет риск отключений света из-за атак России по энергетике. С 1 октября графики ограничений действуют на Черниговщине, а на Полтавщине и Виннитчине разработали новые почасовые графики.

Также мы писали, на какие мощные повербанки стоит обратить внимание украинцам осенью 2025 года. Устройство от Baseus на 30 000 mAh стоит 1 089-2 625 грн в среднем, а модель от Proove — до 1 999 грн.