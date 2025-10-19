Субсидія на зиму — як розраховується сума допомоги у 2025 році

Людина рахує субсидію. Фото: Новини.LIVE

Житлова субсидія — це допомога від держави для людей і родин із невисокими доходами, які не можуть повністю сплачувати комунальні послуги. Чим менші доходи, тим більшу частину витрат покриває держава.

Про те, як розраховується субсидія на опалювальний сезон 2025-2026 та від чого залежить її розмір, пояснили в Пенсійному фонді України.

Що впливає на розмір субсидії

Субсидія розраховується з урахуванням опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня. Її надають у межах соціальних нормативів споживання, визначених урядом. Субсидія призначається на певну площу житла:

13,65 кв.м на кожного члена сім’ї;

35,22 кв.м — на домогосподарство загалом.

Отже, для однієї людини це 48,87 кв.м, для двох — 62,52 кв.м, для трьох — 76,17 кв.м.

Для пенсіонерів, які живуть самі, площу збільшують на 30% (але не більше фактичної). У такому випадку субсидія може надаватися на 63,53 кв.м для однієї особи, 81,27 кв.м — для двох і 99 кв.м — для трьох мешканців.

На які послуги та в яких розмірах нараховують субсидію

Субсидія призначається у межах встановлених соціальних нормативів споживання. У 2025 році компенсують:

Вода: якщо є гаряча вода — 2 кубометри холодної на людину щомісяця. Якщо немає — 3,6 кубометра. Водовідведення — 3,6 кубометра. Опалення: для газового опалення — 4 кубометри газу на 1 кв.м житла. Для електроопалення — 30 кВт-год на 1 кв.м. Газ: якщо є плита й гаряча вода — 3,3 кубометра на людину. Без гарячої води — 5,4 кубометра. Якщо є і плита, і газовий водонагрівач — 10,5 кубометра. Електроенергія: для сім’ї з однієї особи — 70 кВт-год на місяць, далі — по 30 кВт-год на кожного наступного члена, але не більше 190 кВт-год.

Окрім того, якщо у квартирі є електроплита і централізована гаряча вода нормативи такі — 110 кВт-год на одну особу, далі +30 кВт-год на кожного, максимум 230 кВт-год.

Без гарячої води норма зростає до 130 кВт-год, але не більше 250 кВт-год. Якщо електроплити немає, але є холодна вода без гарячої — 100 кВт-год на одну особу плюс по 30 кВт-год на кожного наступного, максимум 220 кВт-год.

Раніше ми писали, що субсидії дозволяють багатьом українським сім’ям покривати витрати на комунальні послуги. Втім, у 2025 році ті, хто отримував державну допомогу без правових підстав, можуть бути зобов’язані повернути кошти.

Також ми розповідали, що оплата комунальних рахунків суттєво впливає на сімейний бюджет, особливо в опалювальний період. Щоб знизити фінансовий тиск, малозабезпечені родини можуть оформити субсидію, однак не всі заявники отримують її.