Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Субсидія на опалювальний сезон — від чого залежить сума виплат

Субсидія на опалювальний сезон — від чого залежить сума виплат

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 10:35
Оновлено: 10:20
Субсидія на зиму — як розраховується сума допомоги у 2025 році
Людина рахує субсидію. Фото: Новини.LIVE

Житлова субсидія — це допомога від держави для людей і родин із невисокими доходами, які не можуть повністю сплачувати комунальні послуги. Чим менші доходи, тим більшу частину витрат покриває держава.

Про те, як розраховується субсидія на опалювальний сезон 2025-2026 та від чого залежить її розмір, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Що впливає на розмір субсидії

Субсидія розраховується з урахуванням опалювального сезону — з 16 жовтня по 15 квітня. Її надають у межах соціальних нормативів споживання, визначених урядом. Субсидія призначається на певну площу житла:

  • 13,65 кв.м на кожного члена сім’ї;
  • 35,22 кв.м — на домогосподарство загалом.

Отже, для однієї людини це 48,87 кв.м, для двох — 62,52 кв.м, для трьох — 76,17 кв.м.

Для пенсіонерів, які живуть самі, площу збільшують на 30% (але не більше фактичної). У такому випадку субсидія може надаватися на 63,53 кв.м для однієї особи, 81,27 кв.м — для двох і 99 кв.м — для трьох мешканців.

На які послуги та в яких розмірах нараховують субсидію

Субсидія призначається у межах встановлених соціальних нормативів споживання. У 2025 році компенсують:

  1. Вода: якщо є гаряча вода — 2 кубометри холодної на людину щомісяця. Якщо немає — 3,6 кубометра. Водовідведення — 3,6 кубометра.
  2. Опалення: для газового опалення — 4 кубометри газу на 1 кв.м житла. Для електроопалення — 30 кВт-год на 1 кв.м.
  3. Газ: якщо є плита й гаряча вода — 3,3 кубометра на людину. Без гарячої води — 5,4 кубометра. Якщо є і плита, і газовий водонагрівач — 10,5 кубометра.
  4. Електроенергія: для сім’ї з однієї особи — 70 кВт-год на місяць, далі — по 30 кВт-год на кожного наступного члена, але не більше 190 кВт-год.

Окрім того, якщо у квартирі є електроплита і централізована гаряча вода нормативи такі — 110 кВт-год на одну особу, далі +30 кВт-год на кожного, максимум 230 кВт-год.

Без гарячої води норма зростає до 130 кВт-год, але не більше 250 кВт-год. Якщо електроплити немає, але є холодна вода без гарячої — 100 кВт-год на одну особу плюс по 30 кВт-год на кожного наступного, максимум 220 кВт-год.

Раніше ми писали, що субсидії дозволяють багатьом українським сім’ям покривати витрати на комунальні послуги. Втім, у 2025 році ті, хто отримував державну допомогу без правових підстав, можуть бути зобов’язані повернути кошти.

Також ми розповідали, що оплата комунальних рахунків суттєво впливає на сімейний бюджет, особливо в опалювальний період. Щоб знизити фінансовий тиск, малозабезпечені родини можуть оформити субсидію, однак не всі заявники отримують її.

тарифи комунальні послуги субсидії виплати соцвиплати
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації