Субсидия на зиму — как рассчитывается сумма помощи в 2025 году

Жилищная субсидия — это помощь от государства для людей и семей с невысокими доходами, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги. Чем меньше доходы, тем большую часть расходов покрывает государство.

О том, как рассчитывается субсидия на отопительный сезон 2025-2026 и от чего зависит ее размер, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Что влияет на размер субсидии

Субсидия рассчитывается с учетом отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля. Ее предоставляют в пределах социальных нормативов потребления, определенных правительством. Субсидия назначается на определенную площадь жилья:

13,65 кв.м на каждого члена семьи;

35,22 кв.м — на домохозяйство в целом.

Итак, для одного человека это 48,87 кв.м, для двух — 62,52 кв.м, для трех — 76,17 кв.м.

Для пенсионеров, которые живут сами, площадь увеличивают на 30% (но не более фактической). В таком случае субсидия может предоставляться на 63,53 кв.м для одного человека, 81,27 кв.м — для двух и 99 кв.м — для трех жителей.

На какие услуги и в каких размерах начисляют субсидию

Субсидия назначается в пределах установленных социальных нормативов потребления. В 2025 году компенсируют:

Вода: если есть горячая вода — 2 кубометра холодной на человека ежемесячно. Если нет — 3,6 кубометра. Водоотведение — 3,6 кубометра. Отопление: для газового отопления — 4 кубометра газа на 1 кв.м жилья. Для электроотопления — 30 кВт-ч на 1 кв.м. Газ: если есть плита и горячая вода — 3,3 кубометра на человека. Без горячей воды — 5,4 кубометра. Если есть и плита, и газовый водонагреватель — 10,5 кубометра. Электроэнергия: для семьи из одного человека — 70 кВт-ч в месяц, далее — по 30 кВт-ч на каждого следующего члена, но не более 190 кВт-ч.

Кроме того, если в квартире есть электроплита и централизованная горячая вода нормативы такие — 110 кВт-ч на одного человека, далее +30 кВт-ч на каждого, максимум 230 кВт-ч.

Без горячей воды норма возрастает до 130 кВт-ч, но не более 250 кВт-ч. Если электроплиты нет, но есть холодная вода без горячей — 100 кВт-ч на одного человека плюс по 30 кВт-ч на каждого следующего, максимум 220 кВт-ч.

Ранее мы писали, что субсидии позволяют многим украинским семьям покрывать расходы на коммунальные услуги. Впрочем, в 2025 году те, кто получал государственную помощь без правовых оснований, могут быть обязаны вернуть средства.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных счетов существенно влияет на семейный бюджет, особенно в отопительный период. Чтобы снизить финансовое давление, малообеспеченные семьи могут оформить субсидию, однако не все заявители получают ее.