Субсидия на отопительный сезон — кто останется без выплат из-за родственника

Женщина заполняет заявление на субсидию. Фото: УНИАН

Оплата коммунальных услуг "съедает" значительную часть бюджета каждой украинской семьи, особенно в отопительный сезон. Чтобы уменьшить расходы, домохозяйства с низким доходом могут обратиться за субсидией, но помощь предоставляют не всем.

О том, почему украинцам могут отказать в субсидии на отопительный сезон из-за родственника, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кому нужно обратиться за назначением субсидии

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что в октябре автоматически переназначают жилищные субсидии для тех домохозяйств, которые уже получают помощь, а также для тех, кому летом была установлена "нулевая" субсидия.

Таким получателям повторно обращаться в органы Фонда не нужно — все необходимые процедуры проведут без их участия. Новое же заявление нужно подать:

гражданам, которые обращаются за субсидией впервые;

семьям, у которых по состоянию на 1 октября изменился состав зарегистрированных лиц, состав семьи или перечень коммунальных услуг;

лицам, которым ранее отказали в начислении субсидии на неотапливаемый период из-за долгов, но сейчас долг уплачен, реструктуризирован или обжалован в суде.

Размер субсидии будут рассчитывать с учетом доходов домохозяйства за первое и второе полугодие 2025 года. Пенсионные доходы учитываются в размере, начисленном за август 2025 года.

Почему могут отказать в субсидии из-за родственника

Согласно действующим нормам, домохозяйству могут отказать в субсидии, если среди членов семьи есть совершеннолетние, которые в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии, находились за границей более 60 дней.

Помощь также не назначают семьям с долгом за коммунальные услуги более трех месяцев, если сумма долга превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов).

Почему еще могут отказать в субсидии

Согласно постановлению КМУ №848, в субсидии могут отказать, если будет обнаружено:

наличие депозита свыше 100 тыс. грн;

покупку валюты на сумму свыше 50 тыс. грн;

невозврат излишне выплаченной ранее субсидии;

наличие задолженности по уплате алиментов более трех месяцев;

что есть совершеннолетние члены семьи, которые не работают, получают доход меньше минимальной зарплаты или не платят ЕСВ (кроме студентов и пенсионеров с социальной пенсией);

приобретение товаров или услуг на сумму более 50 тыс. грн за год (кроме лечения или продажи старого жилья перед покупкой нового);

более одного жилого помещения (кроме объектов на временно оккупированных территориях или совместной собственности в селе);

наличие транспортного средства моложе 5 лет или более одного транспортного средства моложе 15 лет (исключения: мопеды и прицепы).

В выплатах также могут отказать, если жилая площадь квартиры превышает 130 кв.м или дома более 230 кв.м (исключения: детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи).

Ранее мы писали, что с 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начал автоматическое обновление размеров жилищных субсидий для отопительного сезона 2025-2026 годов. Впрочем, эта процедура не распространяется на всех — некоторым гражданам придется подать новую заявку.

Также мы рассказывали, что жилищные субсидии обеспечивают значительную поддержку украинским семьям в оплате коммунальных услуг. В то же время в 2025 году те, кто пользовался помощью без надлежащих оснований, могут быть обязаны вернуть полученные средства государству.