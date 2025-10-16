Субсидія на опалювальний сезон — хто залишиться без виплат через родича

Жінка заповнює заяву на субсидію. Фото: УНІАН

Оплата комунальних послуг "з'їдає" значну частину бюджету кожної української родини, особливо в опалювальний сезон. Щоб зменшити витрати, домогосподарства з низьким доходом можуть звернутись по субсидію, але допомогу надають не всім.

Про те, чому українцям можуть відмовити в субсидії на опалювальний сезон через родича, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кому потрібно звернутись по призначення субсидії

В Пенсійному фонді України нагадали, що в жовтні автоматично перепризначають житлові субсидії для тих домогосподарств, які вже отримують допомогу, а також для тих, кому влітку було встановлено "нульову" субсидію.

Таким отримувачам повторно звертатися до органів Фонду не потрібно — всі необхідні процедури проведуть без їхньої участі. Нову ж заяву потрібно подати:

громадянам, які звертаються за субсидією вперше;

сім’ям, у яких станом на 1 жовтня змінився склад зареєстрованих осіб, склад сім’ї або перелік комунальних послуг;

особам, яким раніше відмовили у нарахуванні субсидії на неопалювальний період через борги, але зараз борг сплачено, реструктуризовано або оскаржено в суді.

Розмір субсидії розраховуватимуть з урахуванням доходів домогосподарства за перше та друге півріччя 2025 року. Пенсійні доходи враховуються у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.

Чому можуть відмовити в субсидії через родича

Згідно з чинними нормами, домогосподарству можуть відмовити в субсидії, якщо серед членів сім’ї є повнолітні, які протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували за кордоном понад 60 днів.

Допомогу також не призначають родинам з боргом за комунальні послуги понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів).

Чому ще можуть відмовити в субсидії

Згідно з постановою КМУ №848, в субсидії можуть відмовити, якщо буде виявлено:

наявність депозиту понад 100 тис. грн;

купівлю валюти на суму понад 50 тис. грн;

неповернення надміру виплаченої раніше субсидії;

наявність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці;

що є повнолітні члени сім’ї, які не працюють, отримують дохід менше мінімальної зарплати або не сплачують ЄСВ (крім студентів та пенсіонерів з соціальною пенсією);

придбання товарів або послуг на суму понад 50 тис. грн за рік (окрім лікування або продажу старого житла перед купівлею нового);

більше одного житлового приміщення (крім об’єктів на тимчасово окупованих територіях або спільної власності у селі);

наявність транспортного засобу молодше 5 років або більше одного транспортного засобу молодше 15 років (винятки: мопеди та причепи).

У виплатах також можуть відмовити, якщо житлова площа квартири перевищує 130 кв.м або будинку понад 230 кв.м (винятки: дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї).

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почав автоматичне оновлення розмірів житлових субсидій для опалювального сезону 2025–2026 років. Втім, ця процедура не поширюється на всіх — деяким громадянам доведеться подати нову заявку.

Також ми розповідали, що житлові субсидії забезпечують значну підтримку українським сім’ям у сплаті комунальних послуг. Водночас у 2025 році ті, хто користувався допомогою без належних підстав, можуть бути зобов’язані повернути отримані кошти державі.