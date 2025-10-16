Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Чому українці можуть залишитись без субсидії через родича

Чому українці можуть залишитись без субсидії через родича

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:15
Оновлено: 18:52
Субсидія на опалювальний сезон — хто залишиться без виплат через родича
Жінка заповнює заяву на субсидію. Фото: УНІАН

Оплата комунальних послуг "з'їдає" значну частину бюджету кожної української родини, особливо в опалювальний сезон. Щоб зменшити витрати, домогосподарства з низьким доходом можуть звернутись по субсидію, але допомогу надають не всім.

Про те, чому українцям можуть відмовити в субсидії на опалювальний сезон через родича, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому потрібно звернутись по призначення субсидії 

В Пенсійному фонді України нагадали, що в жовтні автоматично перепризначають житлові субсидії для тих домогосподарств, які вже отримують допомогу, а також для тих, кому влітку було встановлено "нульову" субсидію. 

Таким отримувачам повторно звертатися до органів Фонду не потрібно — всі необхідні процедури проведуть без їхньої участі. Нову ж заяву потрібно подати: 

  • громадянам, які звертаються за субсидією вперше;
  • сім’ям, у яких станом на 1 жовтня змінився склад зареєстрованих осіб, склад сім’ї або перелік комунальних послуг;
  • особам, яким раніше відмовили у нарахуванні субсидії на неопалювальний період через борги, але зараз борг сплачено, реструктуризовано або оскаржено в суді.

Розмір субсидії розраховуватимуть з урахуванням доходів домогосподарства за перше та друге півріччя 2025 року. Пенсійні доходи враховуються у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.

Чому можуть відмовити в субсидії через родича

Згідно з чинними нормами, домогосподарству можуть відмовити в субсидії, якщо серед членів сім’ї є повнолітні, які протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували за кордоном понад 60 днів.

Допомогу також не призначають родинам з боргом за комунальні послуги понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів).

Чому ще можуть відмовити в субсидії

Згідно з постановою КМУ №848, в субсидії можуть відмовити, якщо буде виявлено:

  • наявність депозиту понад 100 тис. грн;
  • купівлю валюти на суму понад 50 тис. грн;
  • неповернення надміру виплаченої раніше субсидії;
  • наявність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці;
  • що є повнолітні члени сім’ї, які не працюють, отримують дохід менше мінімальної зарплати або не сплачують ЄСВ (крім студентів та пенсіонерів з соціальною пенсією);
  • придбання товарів або послуг на суму понад 50 тис. грн за рік (окрім лікування або продажу старого житла перед купівлею нового);
  • більше одного житлового приміщення (крім об’єктів на тимчасово окупованих територіях або спільної власності у селі);
  • наявність транспортного засобу молодше 5 років або більше одного транспортного засобу молодше 15 років (винятки: мопеди та причепи).

У виплатах також можуть відмовити, якщо житлова площа квартири перевищує 130 кв.м або будинку понад 230 кв.м (винятки: дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї).

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України почав автоматичне оновлення розмірів житлових субсидій для опалювального сезону 2025–2026 років. Втім, ця процедура не поширюється на всіх — деяким громадянам доведеться подати нову заявку.

Також ми розповідали, що житлові субсидії забезпечують значну підтримку українським сім’ям у сплаті комунальних послуг. Водночас у 2025 році ті, хто користувався допомогою без належних підстав, можуть бути зобов’язані повернути отримані кошти державі.

комунальні послуги субсидії виплати соцвиплати допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації