Субсидія на опалювальний сезон — хто з жовтня замість підтримки повертатиме гроші державі

Гаманець без грошей. Фото: Pexels

Субсидії допомагають багатьом українським родинам оплачувати комунальні послуги. Проте у 2025 році ті, хто отримував допомогу без законних підстав, можуть бути змушені повернути державі отримані гроші.

Про те, хто повертатиме переплачену субсидію цього опалювального сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке переплата субсидії

В Пенсійному фонді України пояснили, що переплата субсидії виникає, коли держава надала гроші без правомірних підстав. Таке трапляється у двох випадках:

Якщо людина не повідомила про зміни, що впливають на розмір субсидії, протягом 30 днів. Якщо в заяві або декларації були вказані неправильні дані, через що сума субсидії виявилася завищеною.

Пенсійний фонд може припинити нарахування субсидії або вимагати повернення переплати, якщо буде виявлено недостовірну інформацію про доходи, склад сім’ї, площу житла або інші порушення під час перевірок.

У таких випадках надлишково виплачені гроші доведеться повернути. Якщо цього не зробити добровільно, питання можуть вирішувати через суд. Часто переплату стягують поступово — до 20% від щомісячної субсидії на наступний період.

Що потрібно вчасно робити отримувачам субсидій

Щоб уникнути повернення коштів, потрібно вчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни, зокрема:

соціальний статус чи сімейний стан;

склад сім’ї або кількість зареєстрованих осіб;

зміни у сплаті чи отриманні комунальних послуг;

придбання нерухомості, автомобіля або дорогих речей;

витрати понад 50 тисяч гривень або доходи, що перевищують 25 прожиткових мінімумів.

Щоб уникнути фінансових труднощів, українцям важливо подавати правдиву інформацію та оперативно повідомляти ПФУ про будь-які зміни у домогосподарстві, які можуть вплинути на право отримання субсидії або її розмір.

