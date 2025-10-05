Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Субсидии в Украине — кто с октября будет возвращать деньги

Субсидии в Украине — кто с октября будет возвращать деньги

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 06:35
Субсидия на отопительный сезон — кто с октября вместо поддержки будет возвращать деньги государству
Кошелек без денег. Фото: Pexels

Субсидии помогают многим украинским семьям оплачивать коммунальные услуги. Однако в 2025 году те, кто получал помощь без законных оснований, могут быть вынуждены вернуть государству полученные деньги.

О том, кто будет возвращать переплаченную субсидию в этом отопительном сезоне, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что такое переплата субсидии

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что переплата субсидии возникает, когда государство предоставило деньги без правомерных оснований. Такое случается в двух случаях:

  1. Если человек не сообщил об изменениях, влияющих на размер субсидии, в течение 30 дней.
  2. Если в заявлении или декларации были указаны неправильные данные, из-за чего сумма субсидии оказалась завышенной.

Пенсионный фонд может прекратить начисление субсидии или потребовать возврата переплаты, если будет выявлена недостоверная информация о доходах, составе семьи, площади жилья или другие нарушения во время проверок.

В таких случаях излишне выплаченные деньги придется вернуть. Если этого не сделать добровольно, вопрос могут решать через суд. Часто переплату взимают постепенно — до 20% от ежемесячной субсидии на следующий период.

Что нужно вовремя делать получателям субсидий

Чтобы избежать возврата средств, нужно вовремя информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, в частности:

  • о социальном статусе или семейном положении;
  • о составе семьи или количестве зарегистрированных лиц;
  • изменения в уплате или получении коммунальных услуг;
  • приобретение недвижимости, автомобиля или дорогих вещей;
  • расходы более 50 тысяч гривен или доходы, превышающие 25 прожиточных минимумов.

Чтобы избежать финансовых трудностей, украинцам важно подавать правдивую информацию и оперативно сообщать ПФУ о любых изменениях в домохозяйстве, которые могут повлиять на право получения субсидии или ее размер.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял решение о предоставлении финансовой помощи некоторым гражданам в виде компенсаций за потребленную электроэнергию. Государство будет покрывать расходы до 300 кВт-ч ежемесячно.

Также мы рассказывали, что с 1 октября 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет автоматический пересмотр жилищных субсидий для отопительного сезона 2025-2026 годов. Однако это касается не всех — некоторым гражданам придется подать новое заявление.

коммунальные услуги субсидии выплаты ПФУ деньги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации