Субсидия на отопительный сезон — кто с октября вместо поддержки будет возвращать деньги государству

Кошелек без денег. Фото: Pexels

Субсидии помогают многим украинским семьям оплачивать коммунальные услуги. Однако в 2025 году те, кто получал помощь без законных оснований, могут быть вынуждены вернуть государству полученные деньги.

О том, кто будет возвращать переплаченную субсидию в этом отопительном сезоне, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что такое переплата субсидии

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что переплата субсидии возникает, когда государство предоставило деньги без правомерных оснований. Такое случается в двух случаях:

Если человек не сообщил об изменениях, влияющих на размер субсидии, в течение 30 дней. Если в заявлении или декларации были указаны неправильные данные, из-за чего сумма субсидии оказалась завышенной.

Пенсионный фонд может прекратить начисление субсидии или потребовать возврата переплаты, если будет выявлена недостоверная информация о доходах, составе семьи, площади жилья или другие нарушения во время проверок.

В таких случаях излишне выплаченные деньги придется вернуть. Если этого не сделать добровольно, вопрос могут решать через суд. Часто переплату взимают постепенно — до 20% от ежемесячной субсидии на следующий период.

Что нужно вовремя делать получателям субсидий

Чтобы избежать возврата средств, нужно вовремя информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, в частности:

о социальном статусе или семейном положении;

о составе семьи или количестве зарегистрированных лиц;

изменения в уплате или получении коммунальных услуг;

приобретение недвижимости, автомобиля или дорогих вещей;

расходы более 50 тысяч гривен или доходы, превышающие 25 прожиточных минимумов.

Чтобы избежать финансовых трудностей, украинцам важно подавать правдивую информацию и оперативно сообщать ПФУ о любых изменениях в домохозяйстве, которые могут повлиять на право получения субсидии или ее размер.

