Тарифы на газ, свет и воду — сколько будут платить украинцы и что может подорожать с 1 ноября

В холодное время года коммунальные расходы украинцев растут. Это связано с меньшей продолжительностью светового дня и необходимостью обогревать помещение. Поэтому многие задумываются над вопросом, стоит ли ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги.

О том, что будет с ценами на газ, электричество и воду в ноябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько украинцы будут платить за газ в ноябре

Около 98% бытовых потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат платить за газ по неизменной цене — 7,96 грн за 1 куб. м. Предложение действует в рамках тарифа "Фиксированный" и будет оставаться актуальным до 30 апреля 2026 года.

Стоимость электроэнергии с 1 ноября

Постановление правительства о действующем тарифе на электроэнергию действует до 31 октября 2025 года. Поэтому с 1 ноября тариф теоретически может измениться, но пока для бытовых потребителей сохраняется фиксированная цена — 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Владельцы двухзонных счетчиков могут платить меньше, если будут пользоваться электроэнергией преимущественно ночью — с 23:00 до 07:00. В это время тариф составляет всего 2,16 грн за 1 кВт-ч, то есть вдвое дешевле, чем днем. Если хотя бы треть потребления приходится на ночные часы, счет за электричество существенно уменьшится.

Кроме того, правительство ввело частичную компенсацию расходов на электроэнергию для жителей территорий с повышенной опасностью. Ее получат домохозяйства с льготами или субсидиями, которые продолжают жить в таких регионах. Размер помощи:

для одного человека — 100 кВт-ч (432 грн);

для семьи — до 300 кВт-ч (1 296 грн ежемесячно).

Могут ли вырасти тарифы на воду в ноябре

В ноябре тарифы на холодную воду не запланированы. Вопрос возможной корректировки стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения еще обсуждается. В то же время местные власти имеют право самостоятельно принимать решение об изменении тарифов без участия НКРЭКУ.

Ранее мы писали, что жилищная субсидия — это финансовая поддержка от государства, которую предоставляют гражданам и семьям с небольшими доходами, если они не имеют возможности полностью оплачивать счета за коммунальные услуги. Чем ниже уровень дохода, тем большую долю расходов берет на себя государство.

Также мы рассказывали, что ночной тариф на электроэнергию в Украине действует еще с 2015 года. Его ввели для того, чтобы мотивировать потребителей активнее пользоваться электричеством в ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше. Это позволяет значительно сократить расходы на оплату света.