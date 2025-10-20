Ночной тариф на электроэнергию — сколько придется платить в ноябре

Человек снимает показания счетчика. Фото: УНИАН

Ночной тариф на электроэнергию для украинцев действует с 2015 года. Его цель — поощрить потребителей использовать больше электроэнергии в ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Благодаря этому можно существенно снизить расходы на свет.

О том, сколько могут сэкономить украинцы, которые с ноября перейдут на ночной тариф, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое ночной тариф на электроэнергию и как это работает

Чтобы пользоваться ночным тарифом, нужно установить специальный счетчик, который учитывает потребленную электроэнергию в зависимости от времени суток:

Двухзонный счетчик разделяет сутки так:

Дневная зона — с 7:00 до 23:00 (стандартная цена). Ночная зона — с 23:00 до 7:00 (скидка 50%, то есть тариф 0,5).

Трехзонный счетчик имеет три временных интервала:

Полный тариф — 07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00. Минимальный тариф (коэффициент 0,4) — ночью с 23:00 до 07:00. Повышенный тариф (коэффициент 1,5) — 08:00-11:00, 20:00-22:00.

Ночной тариф выгоден тем, кто пользуется электроотоплением или имеет много бытовой техники. Ночью можно включать стиральную машину, бойлер, мультиварку, кондиционер, хлебопечку или обогреватель — это поможет уменьшить сумму в платежке.

Сколько будут платить за свет владельцы зонных счетчиков в ноябре

Правительство Украины продлило действие специальных обязательств (ПСО) по поставке электроэнергии до конца октября 2025 года. Об этом еще весной сообщил тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас новых официальных заявлений относительно повышения тарифов для населения не звучало.

Поэтому в ноябре, скорее всего, украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч, а для тех, кто имеет двухзонный счетчик, ночная ставка (с 23:00 до 07:00) составит 2,16 грн/кВт-ч.

Для трехзонных тарифов стандартная цена также составит 4,32 грн за 1 кВт-ч, в часы пиковой нагрузки — 6,48 грн/кВт-ч, а минимального — всего 1,73 грн/кВт-ч.

Ранее мы писали, что жилищная субсидия — это государственная поддержка для семей с низким доходом, которые не в состоянии полностью оплачивать коммунальные услуги. Чем меньше доход, тем большую часть счетов покрывает государство.

Также мы рассказывали, что Кабмин принял решение о частичной компенсации расходов на электроэнергию для жителей опасных районов. Помощь гарантируют получателям льгот и субсидий, которые реально проживают на этих территориях.