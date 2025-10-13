Газовые платежки в 2026 году — что будет с тарифами и кто будет платить больше

Человек закроет газ. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинские потребители получат новые платежки за доставку газа. Тариф останется неизменным, но изменится объем топлива, за который начисляется ежемесячная плата.

О том, как рассчитывается сумма в платежках за доставку газа и когда она может измениться, рассказали в НКРЭКУ.

Когда и как пересчитают стоимость доставки газа для украинцев

Сумма в квитанции зависит не только от установленного тарифа, но и от того, сколько газа вы использовали в течение "газового года". Даже если газом не пользовались, но остаетесь подключенными к сети, придется оплатить минимальный взнос.

Плата за распределение газа имеет фиксированный характер и пересматривается один раз в год. В 2025 году расчет проводили на основе объемов потребления с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. В 2026 году начисление будет осуществляться по данным с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Узнать свой тариф можно в платежке или на официальном сайте газораспределительной компании. Общая сумма в счете состоит из двух показателей — стоимости тарифа на доставку и объема использованного газа. Результат их умножения формирует ежемесячный платеж.

Повышение тарифов пока не предусмотрено — во время военного положения действует мораторий на изменение стоимости газа и его транспортировки. Однако объем потребления может меняться, что непосредственно повлияет на сумму к оплате.

Кто будет платить больше в 2026 году

Сумма в платежке может увеличиться, если вы раньше не пользовались газом (например, заселились в новое жилье) или если в течение года существенно возросло ваше потребление. Наоборот, уменьшение объемов газа автоматически уменьшит и размер ежемесячной платы. Перерасчет вступит в силу с 1 января 2026 года.

Чтобы предварительно узнать, сколько придется платить, нужно подсчитать свой годовой объем потребления — с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего. Это можно сделать через личный кабинет на сайте поставщика газа или самостоятельно, используя данные из предыдущих квитанций.

Нужно ли платить тем, кто не пользуется газом

Единственная категория граждан, которая освобождена от платы за доставку газа — те, кто официально отсоединился от газовой сети. Если вы подключены, оплата является обязательной даже при полном отсутствии потребления. Для таких случаев предусмотрены минимальные объемы газа, за которые все равно нужно оплатить:

39 кубометров в год — если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров в год — если газом также подогревается вода;

314 кубометров в год — если газ применяется и для отопления.

Минимальная годовая оплата установлена для новых потребителей, домохозяйств, пользующихся газом менее девяти месяцев, или тех, у кого подача газа была временно прекращена путем опломбирования сети.

Ранее мы писали, что украинские поставщики газа объявили тарифы на октябрь 2025 года. Ежегодные базовые цены остались стабильными, тогда как месячные рыночные ставки выросли и иногда превышают 26 грн за кубический метр.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине стартует, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура опускается ниже +8°C. Несмотря на заявления местных властей о высокой готовности к зимнему периоду, часть населения рискует остаться без отопления.