Электричество или газ отключили без предупреждения — что делать и куда обращаться

Люди отключают квартиру от электроэнергии. Фото: УНИАН

В Украине случаются ситуации, когда людям отключают электроэнергию или газ без какого-либо предупреждения. Иногда такие действия происходят с нарушением действующих норм и правил.

О том, законно ли отключать коммунальные услуги без предупреждения и как действовать, если вы оказались в такой ситуации, объяснили в Министерстве энергетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Имеют ли право отключать электроэнергию без предупреждения

В соответствии с законодательством, компании, предоставляющие коммунальные услуги, должны сообщать о плановых отключениях не позднее чем за 10 дней. В исключительных случаях — аварийных ситуациях или наличии долгов — разрешается проводить внеплановые отключения.

Однако даже тогда поставщик должен оформить это официально — составить акт и придерживаться определенной процедуры.

Если потребитель не согласен с начисленной суммой долга, он может подать обращение к оператору системы распределения или к поставщику электроэнергии с требованием проверить данные по объемам потребления или правильности начислений.

Также есть возможность обратиться в суд. Пока идет рассмотрение судебного спора по задолженности, отключение электроснабжения не проводится.

Что делать, если свет или газ выключили без предупреждения

Если вас отключили от электроэнергии или газа без всяких предупреждений, стоит обратиться к своему поставщику с письменным запросом и требовать разъяснений. Обязательно зафиксируйте сам факт отключения:

сохраните чеки и копии обращений;

сделайте фото показаний счетчика.

Если компания не реагирует, можно подать жалобу в местный совет, Госэнергонадзор или даже в суд. В случае, когда отключение вызвано аварией, нужно уведомить аварийную службу, а не поставщика услуг.

Даже во время военного положения граждане имеют право на своевременное информирование и надлежащее качество коммунальных услуг. Если нарушения условий договора со стороны потребителя не было, энергоснабжение должны восстановить.

Эксперты советуют сохранять все документы, подтверждающие оплату, ведь они могут стать доказательством в случае спора.

Как восстановить электроснабжение после отключения за долг

Чтобы снова подключить электроэнергию после отключения из-за неуплаты, потребитель должен погасить всю задолженность. Если это пока невозможно, можно обратиться к поставщику с просьбой заключить договор о реструктуризации долга и выполнить его условия. Также необходимо оплатить услугу повторного подключения.

После выполнения всех необходимых действий электроснабжение должно быть восстановлено в течение трех рабочих дней в городах и пяти — в сельской местности.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял решение, согласно которому тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составит 4,32 грн за кВт-ч и останется неизменным как минимум до конца октября. В то же время отдельные категории украинцев могут платить меньшую сумму.

Также мы рассказывали, что в октябре в Украине проходит плановое обновление графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПВ). Некоторые облэнерго уже проинформировали своих клиентов о переходе на обновленные расписания. Впрочем, это не говорит о том, что немедленно начнутся отключения света.