Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Могут ли отключить свет или газ без предупреждения в 2025 году

Могут ли отключить свет или газ без предупреждения в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:07
Электричество или газ отключили без предупреждения — что делать и куда обращаться
Люди отключают квартиру от электроэнергии. Фото: УНИАН

В Украине случаются ситуации, когда людям отключают электроэнергию или газ без какого-либо предупреждения. Иногда такие действия происходят с нарушением действующих норм и правил.

О том, законно ли отключать коммунальные услуги без предупреждения и как действовать, если вы оказались в такой ситуации, объяснили в Министерстве энергетики Украины.

Реклама
Читайте также:

Имеют ли право отключать электроэнергию без предупреждения

В соответствии с законодательством, компании, предоставляющие коммунальные услуги, должны сообщать о плановых отключениях не позднее чем за 10 дней. В исключительных случаях — аварийных ситуациях или наличии долгов — разрешается проводить внеплановые отключения.

Однако даже тогда поставщик должен оформить это официально — составить акт и придерживаться определенной процедуры.

Если потребитель не согласен с начисленной суммой долга, он может подать обращение к оператору системы распределения или к поставщику электроэнергии с требованием проверить данные по объемам потребления или правильности начислений.

Также есть возможность обратиться в суд. Пока идет рассмотрение судебного спора по задолженности, отключение электроснабжения не проводится.

Что делать, если свет или газ выключили без предупреждения

Если вас отключили от электроэнергии или газа без всяких предупреждений, стоит обратиться к своему поставщику с письменным запросом и требовать разъяснений. Обязательно зафиксируйте сам факт отключения:

  • сохраните чеки и копии обращений;
  • сделайте фото показаний счетчика.

Если компания не реагирует, можно подать жалобу в местный совет, Госэнергонадзор или даже в суд. В случае, когда отключение вызвано аварией, нужно уведомить аварийную службу, а не поставщика услуг.

Даже во время военного положения граждане имеют право на своевременное информирование и надлежащее качество коммунальных услуг. Если нарушения условий договора со стороны потребителя не было, энергоснабжение должны восстановить.

Эксперты советуют сохранять все документы, подтверждающие оплату, ведь они могут стать доказательством в случае спора.

Как восстановить электроснабжение после отключения за долг

Чтобы снова подключить электроэнергию после отключения из-за неуплаты, потребитель должен погасить всю задолженность. Если это пока невозможно, можно обратиться к поставщику с просьбой заключить договор о реструктуризации долга и выполнить его условия. Также необходимо оплатить услугу повторного подключения.

После выполнения всех необходимых действий электроснабжение должно быть восстановлено в течение трех рабочих дней в городах и пяти — в сельской местности.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял решение, согласно которому тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составит 4,32 грн за кВт-ч и останется неизменным как минимум до конца октября. В то же время отдельные категории украинцев могут платить меньшую сумму.

Также мы рассказывали, что в октябре в Украине проходит плановое обновление графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПВ). Некоторые облэнерго уже проинформировали своих клиентов о переходе на обновленные расписания. Впрочем, это не говорит о том, что немедленно начнутся отключения света.

коммунальные услуги электроснабжение долги газ отключения света
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации