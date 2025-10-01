Видео
Главная Экономика Тарифы на газ в октябре — какие цены установили поставщики

Тарифы на газ в октябре — какие цены установили поставщики

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:10
Поставщики газа определились с тарифами на октябрь — кто будет платить более 26 грн за куб. м
Человек поджигает газ. Фото: Новини.LIVE

Украинские газовые компании опубликовали тарифы на октябрь 2025 года. Годовые базовые цены остались на том же уровне, а месячные рыночные тарифы повысились — до более 26 грн за кубометр.

О том, какие тарифы установили газоснабжающие компании в октябре 2025 года, рассказали специалисты консультационного центра для населения "ГазПравда".

Читайте также:

Сколько будут платить за газ украинцы в октябре

Большинство украинских домохозяйств, а это более 12 млн клиентов или более 98% потребителей — пользуются тарифом газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по 7,96 грн/куб. м. Эта цена будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Какие цены предлагают другие поставщики газа в октябре

По данным обзора от ГазПравды, на рынке газоснабжения для бытовых потребителей сейчас работают девять компаний. Пять из них предлагают как годовые, так и месячные тарифы:

  1. ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП": базовая годовая цена — 7,799 грн/куб. м, а месячная цена (октябрь 2025) — 9,977 грн/куб. м.
  2. ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ": базовая годовая цена: 7,96 грн/куб. м.
  3. ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ": базовая годовая цена — 7,96 грн/куб. м.
  4. ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД": базовая годовая цена — 7,98 грн/куб. м.
  5. ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" / ЧП "ОККО КОНТРАКТ": базовая годовая цена — 7,99 грн/куб. м
  6. ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ": базовая годовая цена: 8,20 грн/куб. м, а месячная (октябрь 2025) — 26,40 грн/куб. м.
  7. ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): базовая годовая цена: 8,46 грн/куб. м, а месячная (октябрь 2025) — 8,46 грн/куб. м.
  8. ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): базовая годовая цена: 8,46 грн/куб. м, а месячная (октябрь 2025) — 8,46 грн/куб. м.
  9. ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз": базовая годовая цена: 9,99 грн/куб. м, а месячная (октябрь 2025) — 23,99 грн/куб. м.
null
Стоимость газа в октябре. Фото: скриншот/ГазПравда

Выходит, что в октябре месячные тарифы колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр, годовые — от 7,79 до 9,99 грн/куб. м. Стоит отметить, что в Украине базовым считается именно годовой тариф.

Ранее мы писали, что в Украине готовятся к существенным трансформациям в сфере централизованного отопления. Привычная для многих система может отойти в прошлое.

Также мы рассказывали, что для большинства украинцев тарифы на коммунальные услуги с 1 октября останутся на уровне предыдущего месяца. В то же время часть населения будет иметь возможность получить дополнительные компенсации.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
