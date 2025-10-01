Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Тарифи на газ у жовтні — які ціни встановили постачальники

Тарифи на газ у жовтні — які ціни встановили постачальники

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:10
Постачальники газу визначились з тарифами на жовтень — хто платитиме понад 26 грн за куб. м
Людина підпалює газ. Фото: Новини.LIVE

Українські газові компанії опублікували тарифи на жовтень 2025 року. Річні базові ціни залишилися на тому ж рівні, а місячні ринкові тарифи підвищилися — до понад 26 грн за кубометр.

Про те, які тарифи встановили газопостачальні компанії у жовтні 2025 року, розповіли фахівці консультаційного центру для населення "ГазПравда".

Реклама
Читайте також:

Скільки платитимуть за газ українці у жовтні

Більшість українських домогосподарств, а це понад 12 млн клієнтів або понад 98% споживачів — користуються тарифом Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за 7,96 грн/куб. м. Ця ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

Які ціни пропонують інші постачальники газу в жовтні

За даними огляду від ГазПравди, на ринку газопостачання для побутових споживачів зараз працюють дев'ять компаній. П’ять із них пропонують як річні, так і місячні тарифи:

  1. ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП": базова річна ціна — 7,799 грн/куб. м, а місячна ціна (жовтень 2025) — 9,977 грн/куб. м.
  2. ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ": базова річна ціна — 7,96 грн/куб. м.
  3. ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ": базова річна ціна — 7,96 грн/куб. м.
  4. ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД": базова річна ціна — 7,98 грн/куб. м.
  5. ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" / ПП "ОККО КОНТРАКТ": базова річна ціна — 7,99 грн/куб. м
  6. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ": базова річна ціна: 8,20 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 26,40 грн/куб. м.
  7. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): базова річна ціна: 8,46 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 8,46 грн/куб. м.
  8. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): базова річна ціна: 8,46 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 8,46 грн/куб. м.
  9. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз": базова річна ціна: 9,99 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 23,99 грн/куб. м.
null
Вартість газу в жовтні. Фото: скриншот/ГазПравда

Тож у жовтні місячні тарифи коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр, річні — від 7,79 до 9,99 грн/куб. м. Варто зазначити, що в Україні базовим вважається саме річний тариф.

Раніше ми писали, що в Україні готуються до суттєвих трансформацій у сфері централізованого опалення. Звична для багатьох система може відійти у минуле.

Також ми розповідали, що для більшості українців тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня залишаться на рівні попереднього місяця. Водночас частина населення матиме можливість отримати додаткові компенсації.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації