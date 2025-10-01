Постачальники газу визначились з тарифами на жовтень — хто платитиме понад 26 грн за куб. м

Людина підпалює газ. Фото: Новини.LIVE

Українські газові компанії опублікували тарифи на жовтень 2025 року. Річні базові ціни залишилися на тому ж рівні, а місячні ринкові тарифи підвищилися — до понад 26 грн за кубометр.

Про те, які тарифи встановили газопостачальні компанії у жовтні 2025 року, розповіли фахівці консультаційного центру для населення "ГазПравда".

Скільки платитимуть за газ українці у жовтні

Більшість українських домогосподарств, а це понад 12 млн клієнтів або понад 98% споживачів — користуються тарифом Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за 7,96 грн/куб. м. Ця ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

Які ціни пропонують інші постачальники газу в жовтні

За даними огляду від ГазПравди, на ринку газопостачання для побутових споживачів зараз працюють дев'ять компаній. П’ять із них пропонують як річні, так і місячні тарифи:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП": базова річна ціна — 7,799 грн/куб. м, а місячна ціна (жовтень 2025) — 9,977 грн/куб. м. ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ": базова річна ціна — 7,96 грн/куб. м. ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ": базова річна ціна — 7,96 грн/куб. м. ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД": базова річна ціна — 7,98 грн/куб. м. ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" / ПП "ОККО КОНТРАКТ": базова річна ціна — 7,99 грн/куб. м ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ": базова річна ціна: 8,20 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 26,40 грн/куб. м. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): базова річна ціна: 8,46 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 8,46 грн/куб. м. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO): базова річна ціна: 8,46 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 8,46 грн/куб. м. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз": базова річна ціна: 9,99 грн/куб. м, а місячна (жовтень 2025) — 23,99 грн/куб. м.

Вартість газу в жовтні. Фото: скриншот/ГазПравда

Тож у жовтні місячні тарифи коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр, річні — від 7,79 до 9,99 грн/куб. м. Варто зазначити, що в Україні базовим вважається саме річний тариф.

