Електрику чи газ відключили без попередження — що робити та куди звертатися

В Україні трапляються ситуації, коли людям вимикають електроенергію чи газ без будь-якого попередження. Інколи такі дії відбуваються із порушенням чинних норм і правил.

Про те, чи законно відключати комунальні послуги без попередження та як діяти, якщо ви опинилися в такій ситуації, пояснили в Міністерстві енергетики України.

Чи мають право вимикати електроенергію без попередження

Відповідно до законодавства, компанії, що надають комунальні послуги, повинні повідомляти про планові відключення не пізніше ніж за 10 днів. У виняткових випадках: аварійних ситуаціях або наявності боргів — дозволяється проводити позапланові відключення.

Проте навіть тоді постачальник має оформити це офіційно — скласти акт та дотримуватися визначеної процедури.

Якщо споживач не погоджується з нарахованою сумою боргу, він може подати звернення до оператора системи розподілу або до постачальника електроенергії з вимогою перевірити дані щодо обсягів споживання чи правильності нарахувань.

Також є можливість звернутися до суду. Поки триває розгляд судового спору щодо заборгованості, відключення електропостачання не проводиться.

Що робити, якщо світло або газ вимкнули без попередження

Якщо вас відключили від електроенергії чи газу без жодних попереджень, варто звернутися до свого постачальника з письмовим запитом і вимагати роз’яснень. Обов’язково зафіксуйте сам факт відключення:

збережіть чеки та копії звернень;

зробіть фото показників лічильника.

Якщо компанія не реагує, можна подати скаргу до місцевої ради, Держенергонагляду або навіть до суду. У випадку, коли відключення спричинене аварією, потрібно повідомити аварійну службу, а не постачальника послуг.

Навіть під час воєнного стану громадяни мають право на своєчасне інформування та належну якість комунальних послуг. Якщо порушення умов договору з боку споживача не було, енергопостачання мають відновити.

Експерти радять зберігати всі документи, що підтверджують оплату, адже вони можуть стати доказом у разі суперечки.

Як відновити електропостачання після відключення за боргом

Щоб знову під'єднати електроенергію після відключення через несплату, споживач повинен погасити всю заборгованість. Якщо це наразі неможливо, можна звернутися до постачальника із проханням укласти договір про реструктуризацію боргу та виконати його умови. Також необхідно оплатити послугу повторного підключення.

Після виконання всіх необхідних дій електропостачання має бути відновлено протягом трьох робочих днів у містах та п’яти — у сільській місцевості.

