Газові платіжки у 2026 році — що буде з тарифами та хто платитиме більше

У 2026 році українські споживачі отримають нові платіжки за доставку газу. Тариф залишиться незмінним, але зміниться обсяг палива, за який нараховується щомісячна плата.

Про те, як розраховується сума в платіжках за доставку газу та коли вона може змінитись, розповіли у НКРЕКП.

Коли і як перерахують вартість доставки газу для українців

Сума у квитанції залежить не лише від встановленого тарифу, а й від того, скільки газу ви використали протягом "газового року". Навіть якщо газом не користувалися, але залишаєтеся підключеними до мережі, доведеться сплатити мінімальний внесок.

Плата за розподіл газу має фіксований характер і переглядається один раз на рік. У 2025 році розрахунок проводили на основі обсягів споживання з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року. У 2026 році нарахування здійснюватиметься за даними з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року.

Дізнатися свій тариф можна у платіжці або на офіційному сайті газорозподільної компанії. Загальна сума у рахунку складається з двох показників — вартості тарифу на доставку та обсягу використаного газу. Результат їх множення формує щомісячний платіж.

Підвищення тарифів наразі не передбачене — під час воєнного стану діє мораторій на зміну вартості газу та його транспортування. Проте обсяг споживання може змінюватися, що безпосередньо вплине на суму до сплати.

Хто платитиме більше у 2026 році

Сума у платіжці може збільшитися, якщо ви раніше не користувалися газом (наприклад, заселилися у нове житло) або якщо протягом року суттєво зросло ваше споживання. Навпаки, зменшення обсягів газу автоматично зменшить і розмір щомісячної плати. Перерахунок набере чинності з 1 січня 2026 року.

Щоб попередньо дізнатися, скільки доведеться сплачувати, потрібно підрахувати свій річний обсяг споживання — з 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті постачальника газу або самостійно, використовуючи дані з попередніх квитанцій.

Чи потрібно платити тим, хто не користується газом

Єдина категорія громадян, яка звільнена від плати за розподіл газу — ті, хто офіційно від’єднався від газової мережі. Якщо ви підключені, оплата є обов’язковою навіть за повної відсутності споживання. Для таких випадків передбачено мінімальні обсяги газу, за які все одно потрібно сплатити:

39 кубометрів на рік — якщо газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубометрів на рік — якщо газом також підігрівається вода;

314 кубометрів на рік — якщо газ застосовується і для опалення.

Мінімальна річна оплата встановлена для нових споживачів, домогосподарств, що користуються газом менш ніж дев'ять місяців, або тих, у кого подача газу була тимчасово припинена шляхом опломбування мережі.

Раніше ми писали, що українські постачальники газу оголосили тарифи на жовтень 2025 року. Щорічні базові ціни залишилися стабільними, тоді як місячні ринкові ставки зросли й подекуди перевищують 26 грн за кубічний метр.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні стартує, коли протягом кількох днів середньодобова температура опускається нижче +8°C. Попри заяви місцевої влади про високу готовність до зимового періоду, частина населення ризикує залишитися без опалення.