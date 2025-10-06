Опалення у 2025 році — чому батареї у деяких українців можуть залишитись холодними

Людина вмикає обігрівач. Фото: УНІАН

В Україні опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура кілька днів поспіль не перевищує +8 градусів. І хоча місцеві адміністрації повідомляють про високий рівень готовності до зими, деякі громадяни все ж можуть залишитись без тепла.

Про те, чому батареї деяких українців можуть залишитись холодними цього опалювального сезону, із сайтом Новини.LIVE поділився голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Чи даватимуть тепло у пошкоджені від обстрілів будинки

За словами експерта, у першу чергу проблема з цим може виникнути у мешканців новобудов із власними котельнями. Керівна компанія може відмовити у ввімкненні тепла, якщо мешканці не відремонтували вибиті вікна чи двері у квартирах або навіть у під’їздах та сходових клітках.

"Будинок за законом — це спільна сумісна власність всіх мешканців, за яку вони несуть відповідальність. Тому, якщо так сталося і будинок постраждав від обстрілів, то ремонтувати, як мінімум вікна в під'їзді та двері, потрібно буде своїм коштом", — пояснив Попенко.

Однак, за його словами, така позиція шкодить репутації управителя, а тому мешканці можуть розглянути зміну компанії. Також можна скористатися державними й міськими програмами фінансової підтримки, зокрема через програму "єВідновлення".

Чому ще можуть відмовитись вмикати тепло українцям

Ще одна проблема — колективні контракти на тепло. Якщо будинок має борги через ЖЕК чи управителя, постачальник може відмовити в опаленні навіть тоді, коли мешканці справно платять свої рахунки.

Експерт радить переходити на індивідуальні договори, особливо в новобудовах та ОСББ. Це зменшує ризик залишитися без тепла через "старі" заборгованості.

Олег Попенко також додав, що причиною холодних батарей можуть бути й аварійні мережі або несправне обладнання. Наприклад, у 2020 році кілька будинків у Дарницькому районі Києва так і не отримали тепло від ТЕЦ-4 через зношені труби та поломки. У таких випадках теплопостачальні компанії можуть офіційно відмовити в підключенні, поки проблеми не усунуті.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд починає автоматично перераховувати житлові субсидії на опалювальний сезон 2025–2026. Проте без звернення це відбувається не у всіх — окремим громадянам потрібно подавати нову заяву.

Також ми розповідали, що у холодний період витрати на комуналку зростають через оплату опалення. Однак цього сезону частина українців може оформити пільги від держави й зменшити рахунки.

