Опалювальний сезон 2025-2026 — хто в Україні може залишитися без тепла

Коти гріються на батареї. Фото: Pexels

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться тоді, коли середньодобова температура кілька діб триматиметься не вище +8 градусів. Місцеві адміністрації звітують про майже 100% готовність до опалювального сезону в Україні.

Однак у деяких випадках українці ризикують так і не дочекатися тепла у своїх домівках. Новини.LIVE з'ясовували, за яких умов можуть не увімкнути опалення цього сезону.

Реклама

Читайте також:

Існує кілька причин, чому можна залишитися з холодними батареями навіть взимку. І це не залежить тільки від війни та регулярного знищення російськими окупантами цивільної інфраструктури, розповів Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Причина №1. Колективний договір за опалення

"Якщо мешканці багатоквартирного будинку не мають індивідуальних договорів на теплопостачання, а є лише колективний, від керуючої компанії або ЖЕКу, а у них є заборгованість перед теплокомуненерго, а у того перед Нафтогазом, то це може стати причиною відмови підключати опалення тому чи іншому будинку", — заявив експерт.

Він порекомендував у випадку, якщо керуюча компанія або ЖЕК пропонують підписати такий колективний договір, відмовлятися від їхніх послуг і шукати інші компанії.

"Таке може статися, якщо ви купуєте квартиру у новому ЖК або створюєте ОСББ. І у цьому випадку, навіть якщо будинок 100% сплачує за тепло, ніхто не дасть гарантію, що в результаті потім не вилізе якась заборгованість. Тому — тільки індивідуальні договори на теплопостачання", — підкреслив Попенко.

Причина №2. Якщо це технічно неможливо

Якщо у багатоквартирного будинку старі труби, що знаходяться в аварійному стані, або тепловий пункт, який потребує термінового ремонту — то опалення можуть і не подати, розповів експерт.

"У 2020 році у Дарницькому районі Києва виникла така ситуація по п'яти будинках, яким ТЕЦ 4 не підписала відповідну форму. Це сталося через технічну неможливість підключити їх до опалення через низку проблем, у тому числі старі труби. Тому якщо в будинку є реальні проблеми, то теплокомуненерго може не під'єднати такий будинок до тепла", — додав Олег Попенко.

Причина №3. Пошкодження від обстрілів

За словами експерта, в основному ця проблема стосується нових ЖК, де є власна котельня. Він наголосив, що керуюча компанія може відмовитись підключати будинок до тепла, поки мешканці будинку не ліквідують пошкодження. А саме — вставлять вікна і двері, навіть у під'їздах та на сходових клітках.

"Будинок за законом — це спільна сумісна власність всіх мешканців, за яку вони несуть відповідальність. Тому якщо так сталося, і будинок постраждав від обстрілів, то ремонтувати, як мінімум вікна в під'їзді та двері, потрібно буде своїм коштом. Керуюча компанія, з юридичної точки зору, не повинна відновлювати це своїм коштом і, так, дійсно, за законом, може відмовитись давати в будинок тепло, поки не будуть усунуті пошкодження", — пояснив Попенко.

Однак, якщо по-людськи, це мінус такій компанії, тож мешканці мають повне право шукати інших управителів і укладати новий договір, зазначив експерт.

Він нагадав, що у більшості місцевих адміністрацій, у тому числі й у Києві, діють програми з відновлення вікон, де можна отримати кошти для їх встановлення. Крім того, експерт порадив також залишити заявку за програмою "єВідновлення".

Чи можуть не включити опалення, якщо вчасно не відбулась повірка теплових лічильників

За словами експерта, це не є причиною неподання тепла в будинок.

"Підключення до опалення і повірка лічильників — це різні, непов'язані між собою речі. Однак кожен повинен чітко розуміти: якщо лічильник не повірити вчасно, то рахунок за тепло буде виставлятися не за показами лічильника, а рахуватися "по середньому". А це вдвічі-втричі дорожче", — додав Попенко.

Тож варто врахувати це та зробити повірку лічильників вчасно, щоб не переплачувати.

Нагадаємо, деяким українцям держава компенсуватиме витрати на тепло цього опалювального сезону. Пільги можуть отримати певні категорії. Також з'ясували, чи треба українцям додатково готуватися до проходження зими.